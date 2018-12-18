拉拉山巨木區擬改森林遊樂區

2018年12月18日 01:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

拉拉山巨木區可以欣賞樹齡在500年至3000年左右的紅檜巨木，每年吸引18萬人次參觀。林務局新竹林區管理處擬將拉拉山巨木區改為森林遊樂區等級，未來可能進行收費，也能改善現有設施，更方便遊客參觀。

拉拉山巨木區在2015、2016年分別受到蘇迪勒及梅姬颱風重創，直到今年2月才重新開放，目前有中迴圈、小迴圈2條路線可以行走，遊客約2.5小時可以步行完畢。林管處表示，明年農曆年前可以完成大迴圈的整修工程，遊客若慢行、體力許可的狀況下，可遊園3至4小時。

拉拉山巨木區早期雖是自然保護區，但法令修改後，因為完成法令程序，至今「妾身未明」，林管處希望將拉拉山巨木區改為森林遊樂區，未來可依照《森林法》第17條，可酌收環境美化及清潔維護費。林管處補充，如東眼山森林遊樂區，就收取100元清潔費用，遊客旅遊意願也高。

林管處又說，目前已經舉辦數場說明會，對民代、里長、部落耆老等說明，多數人也都同意改為森林遊樂區，希望帶動更多人潮。林管處指出，若是森林遊樂區等級，向遊客收取的費用將可投入基金，改善既有的步道等遊園設施，更方便遊客散步。

對此有民宿業者擔心，若收費後旅遊品質沒有提升，可能會降低遊客遊園意願。但也有民宿業者認為，成為森林遊樂區後，會吸引更多遊客，也能帶動上巴陵的觀光，自己樂見其成。

(中國時報)