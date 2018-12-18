台南跨年晚會 玖壹壹壓軸

2019台南跨年晚會將由藝人小鐘（左起）、郭彥均、莎莎、李懿聯手主持。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

迎接2019年，台南市政府與雲嘉南濱海、西拉雅國家風景區管理處將再度攜手合作，續推深獲好評的「跨年三部曲」活動。其中，跨年晚會將於31日晚間在高鐵台南站前廣場舉行，知名藝人玖壹壹將首度擔綱跨年壓軸演出，讓現場朋友有不一樣的視覺享受。

台南市副市長許漢卿17日表示，台南市首創的跨年三部曲系列活動精彩又充實，首先到北門的井仔腳送夕陽，白色鹽田搭配夕陽，是台南獨有的美景；晚上回到高鐵台南站參加跨年晚會，欣賞藝人精湛的歌舞；隔天再到左鎮二寮欣賞獨特的月世界白堊地形，這也是台灣最低海拔的觀日出景點。

跨年晚會將由藝人小鐘、莎莎、郭彥均、李懿擔任主持，卡司陣容打出新生代人氣歌手及金曲歌王接唱，有廣受年輕人喜愛的茄子蛋、宇宙人、吳汶芳，療癒系歌手蔡旻佑、曾沛慈，金曲歌王謝銘祐、張艾莉、翁立友，還有甜心女神愷樂、台灣饒舌教父大支、陽光男孩大賀兄弟等接連開唱。

至於倒數前則由今年第4度勇奪金曲歌王的蕭煌奇演出，倒數後壓軸的玖壹壹更是首度到台南參與跨年演出。

此外，跨年晚會為求低調環保，倒數時刻仍將不放煙火，改以「小市民也能成為大明星」為主題，邀請在各領域為了夢想努力耕耘的小市民一起上台倒數，包括青年創業代表劉鎮宇、新農人代表許復堡、吳明哲、榮獲國際大獎的熊鳳玉、羅家榆、張簡麗華、黃彥儒，以及選擇在台南定居、來自不同國家的大洞敦史、Robert Dawson、Damien Trezise等人。

(中國時報)

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