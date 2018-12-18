澎湖龍門海域 疑現海豹屍體

澎湖龍門海域驚見疑似海豹屍體，村長洪瑞達現場查看嘖嘖稱奇，哪ㄟ有這款怪物！（陳可文攝）

友善列印
中國時報
／澎湖報導

這是啥米怪物啊！澎湖龍門海域17日傍晚發現1隻疑似海豹等動物屍體，這是澎湖首見的新紀錄，地方譁然震驚，笑稱澎湖距離極地千萬里遠，這次海上漂來隻海豹，下次會不會漂來座冰山啊！

海豹、海狗、海獅、海象事實上都是完全不同的物種，海豹屬哺乳鰭足類，也是分布最廣的動物，從南極到北極、海水到淡水湖泊都可見蹤跡，南極數量最多，其次北冰洋、北大西洋、北太平洋等地。

澎湖1名外籍英文老師日前在湖西鄉龍門後港灣東側礫石灘發現一具疑似海豚屍體，現場腐敗發出陣陣惡臭。

澎湖水試所研究員呂逸林獲報，17日前往查察，趨前仔細一看赫然驚見屍體不像是海豚，全長僅150多公分、沒有鯨豚特有的背鰭，礙於屍體嚴重腐壞、多處肉爛見骨、前鰭也破壞不復見，暫時無法以肉眼辨識究竟是海豹或海獅等哺乳類動物。

18日澎湖縣農漁局生態保育科接獲通報立刻前往現勘，初步認定仍是海豚的可能性較高，為了進一步釐清事實，已將相關照片傳送中華鯨豚協會辨認確定。

澎湖水試所研究員謝恆毅指出，現階段無法確認究竟是海豹、海狗或海獅等海洋哺乳類動物，但是澎湖海域距離南極地千里迢迢之遠，海豹飄洋過海到澎湖幾乎是完全不可能，倘若真是海豹屍體，不排除是遭人棄置的可能性較高。

(中國時報)

台南跨年晚會 玖壹壹壓軸 藍竹市正副議長 許余配出線

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。