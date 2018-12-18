澎湖龍門海域 疑現海豹屍體

2018年12月18日 01:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

這是啥米怪物啊！澎湖龍門海域17日傍晚發現1隻疑似海豹等動物屍體，這是澎湖首見的新紀錄，地方譁然震驚，笑稱澎湖距離極地千萬里遠，這次海上漂來隻海豹，下次會不會漂來座冰山啊！

海豹、海狗、海獅、海象事實上都是完全不同的物種，海豹屬哺乳鰭足類，也是分布最廣的動物，從南極到北極、海水到淡水湖泊都可見蹤跡，南極數量最多，其次北冰洋、北大西洋、北太平洋等地。

澎湖1名外籍英文老師日前在湖西鄉龍門後港灣東側礫石灘發現一具疑似海豚屍體，現場腐敗發出陣陣惡臭。

澎湖水試所研究員呂逸林獲報，17日前往查察，趨前仔細一看赫然驚見屍體不像是海豚，全長僅150多公分、沒有鯨豚特有的背鰭，礙於屍體嚴重腐壞、多處肉爛見骨、前鰭也破壞不復見，暫時無法以肉眼辨識究竟是海豹或海獅等哺乳類動物。

18日澎湖縣農漁局生態保育科接獲通報立刻前往現勘，初步認定仍是海豚的可能性較高，為了進一步釐清事實，已將相關照片傳送中華鯨豚協會辨認確定。

澎湖水試所研究員謝恆毅指出，現階段無法確認究竟是海豹、海狗或海獅等海洋哺乳類動物，但是澎湖海域距離南極地千里迢迢之遠，海豹飄洋過海到澎湖幾乎是完全不可能，倘若真是海豹屍體，不排除是遭人棄置的可能性較高。

(中國時報)