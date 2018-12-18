藍竹市正副議長 許余配出線

2018年12月18日 01:10 中國時報 徐養齡 、 蔡依珍 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨新竹市黨部催生第10屆正、副議長人選，17日進行黨內假投票，由許修睿搭檔余邦彥獲全體通過，投票結果隨即核報黨中央。桃園市正副議長也由黨中央核定邱奕勝、李曉鐘參選，兩人力拚在63席中拿下40票。

國民黨這次在新竹市議員選戰中開出紅盤，共15人當選，日前5名無黨籍議員加入，整體席次來到過半的20席。市黨部主委呂學樟表示，許修睿及余邦彥獲過半以上議員投票通過，選舉結果將立即報請黨中央提名小組審核，再送中常會討論通過，25日正式投票日也將傾全黨力量支持，跑票者將嚴懲。

民進黨新竹市黨部則表示，民進黨中執會日前就做出決議，各地正、副議長人選交由黨團做決定，結果再送中央黨部，目前黨團還沒開過會，將再召開黨團會議討論人選。

桃園市部分，國民黨中央提名小組17日核定正副議長人選，由合作8年的現任邱奕勝、李曉鐘搭檔參選，因記名投票、強勢過半的國民黨幾乎篤定當選，但2人仍希望爭取更多無黨籍支持，可望在63席中力拚超過40票，民進黨則仍待黨團開會決議，投自己或推出人選今日將見分曉。

扮演關鍵少數的無盟執行長劉勝全強調「三黨共推正副議長」的想法不變，因邱李搭配下府會和諧，無黨籍會全力支持邱李配，也呼籲民進黨不要有意識形態，不論自己投自己或另推人選，都有對立意味，應該超越對立、共同支持。

(中國時報)