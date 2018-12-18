不變初衷 最愛臺東

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中國時報
黃健庭

縣長任期即將屆滿，回顧為臺東打拚投入的點點滴滴，我內心既慶幸又有許多感謝。擔任縣長，是我一生中最有意義、最有價值的工作。盡管行程滿檔，少有輕鬆餘裕，但與縣府團隊及公家、民間各種背景的夥伴，一同為臺東人謀求更好的未來，見證臺東朝國際幸福城市的發展願景更近，那份成就感，真是無可比擬。

當然，一路走來絕非一切順遂，構思執行新政、推動建設，難免遭到質疑甚至反彈，但我一直堅持務實態度，尋求對臺東未來發展最佳選項，而不做選舉考量，事實也證明，很多工作那個時候若不做，如今就看不到如此豐碩的成果。

讓臺東觀光逆勢崛起的熱氣球、衝浪、鐵人三項等活動，為臺東吸引數百萬遊客，創造百億商機，臺東經濟就業因此迎向空前榮景。近年臺東獲選Travel Channel全球最精彩熱氣球嘉年華之一，成為Lonely Planet亞洲十大旅遊城市、Booking.com全球十大新興旅遊城市，讚譽連連，儘管身處地理邊陲，卻是國際焦點，這在過去完全無法想像。

許多閒置多年、景象殘破冷清的建築，搖身一變，成了富有人氣的影城、飯店、創客空間及餐廳，也為產業群聚、青年返鄉帶來契機。同時，質量俱增的藝文活動，讓臺東徹底擺脫藝文沙漠稱號，而縣政推動不斷融入創新智慧科技、設計思維，使「智慧城市」、「美感城市」不只停留在夢想藍圖階段。

很欣慰看到這些年原本健康、經濟指標都墊底的臺東，展現了清晰可見的蛻變，臺東人更有笑容，更以臺東為榮。我祈願上帝繼續賜福，使臺東人有更美好的生活、更璀璨光明的未來！

(中國時報)

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