古坑狂獾 頻襲登山客

2018年12月18日 01:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣古坑鄉又出現「狂獾」？古坑鄉山區自2013年被發現有鼬獾感染狂犬病死亡以來，迄今未從疫區名單解除，近半個月來又陸續有民眾到永光村落羽松步道運動，遭衝出的鼬獾咬傷，雲林縣動植物防疫所呼籲，咬傷人的鼬獾有違習性，不排除感染狂犬病毒，到山區運動的民眾記得帶登山杖防身。

這5年來古坑鄉山區傳出鼬獾攻擊人、闖入民宅、與家犬互咬情事，也有死在路邊被拾獲送驗檢出狂犬病毒，半個月來永光村落羽松步道又發生3起鼬獾攻擊人事件。

永光村民指出，半個月前一名婦人清晨5點多和朋友到落羽松步道運動，其中徐姓婦人被從草叢竄出的鼬獾攻擊，她為了閃躲被樹枝絆倒，鼬獾撲上咬傷其背部，婦人隨後前往醫院打狂犬病疫苗。

一名82歲黃姓老翁日前也在清晨5點多在落羽松步道散步時，被衝出來的鼬獾嚇到，老人家以拐杖回擊，鼬獾不敵逃走。

16日早上6點多，一名男性村民行經落羽松步道也遭鼬獾攻擊，男子反應不及，腳被鼬獾咬到，拿起拐杖擊斃鼬獾，再前往醫院打狂犬病疫苗。

動植物防疫所指出，尚未接獲檢體無法定論，但鼬獾是夜行性動物，看到人應會逃跑，卻在清晨攻擊人，研判有違習性的，不排除感染狂犬病毒；古坑鄉迄今仍然是疫區，呼籲民眾上山運動最好攜帶登山杖防身。

防疫所表示，野生動物的防疫有其困難度，未來仍將加強古坑鄉犬貓注射狂犬病疫苗，民眾看到野生動物千萬別餵食或騷擾。

(中國時報)