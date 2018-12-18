花蓮縣議長之爭 國民黨三雄僵持

2018年12月18日 01:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

現任副議長張峻批黨部「強渡關山」為特定議員護航。（許家寧攝）

縣議員謝國榮主張議長提名應「排黑」，未出席黨內假投票。（許家寧攝）

花蓮縣議長龍頭之爭，藍營內訌越演越烈，議會三雄張峻、張正治、謝國榮三人僵持不下，10名黨籍議員17日在縣黨部發動假投票全數推舉張正治，不過會議排除5名違紀當選黨員，加上「不排黑」決定，引起張峻、謝國榮等部分議員不滿，拒絕出席。

質疑縣黨部強渡關山

下屆花蓮議長之爭，議會最大黨國民黨33席共拿下18席，若加上蔡啟塔、鄭寶秀、高小成、賴國祥、蔡依靜等5人未被提名但當選的黨員，總計達23席，不過對於5人黨籍資格卻傳中央、地方「不同調」，黨中央認為只要是黨員都應納入黨團，引起地方反彈。

議長之爭暗潮洶湧，表態問鼎的有副議長張峻、三連霸張正治、六連霸議員謝國榮3人，由於黨中央決議「開放參選」，以避開排黑條款，不過地方黨團卻主張「開放」的意思就是開放給黨內討論，透過假投票協調一組人馬，將黨內茶壺風暴搬上檯面。

縣議會黨團11日先決議排除違紀5人，並通知18名黨籍提名成員在17日進行假投票，昨日張正治、陳英妹、吳建志、張懷文、邱光明、葉鯤璟、許雪玉、李秋旺等8名議員到場及吳東昇、周駿宥書面委託，全數推薦議張正治；13名未出席議員中，有人質疑此舉恐有「強渡關山」之嫌。

指提名未依黨章排黑

對於選舉結果，張峻表示「完全無法接受！」痛斥縣黨部為特定議員量身打造。謝國榮則說，黨部若以「提名」議長方式處理，就要依黨章「排黑條款」規定，將提名人「良民證」資料亮出來，讓百姓檢視，國民黨若執意走回頭路，將失去人民的期望。

花蓮縣黨部稱尊重投票結果，將建議推薦張正治參選議長，並報請中央黨部核准，預計19日再由中央召開提名小組處理，完成提名程序。至於，副議長建議推薦人選部分，黨部則稱為團結和諧，最後決議不推薦採開放競選；外傳潘月霞、吳建志有意角逐。

(中國時報)