劉增應帶領馬祖 接軌國際

2018年12月18日 01:10 中國時報 葉書宏 ／專訪 ／專訪

2018年地方公職人員選舉落幕，連江縣長劉增應9個開票所全勝，以壓倒性勝利連任成功，劉增應期許，未來4年要在既有基礎上繼續努力，以交通、基礎建設為主軸，帶領馬祖走出去與國際接軌，「更要當大陸、台灣的樞紐！」

劉增應返鄉後，從醫師、縣立醫院院長、衛生局長一路當選縣長，縣長任內連續2年獲得雜誌評比為五星縣長，連續3年施政滿意度調查第一名。

興建南北竿大橋

他表示，未來馬祖將以「島嶼創生、國際接軌」為發展定位，首要突破交通瓶頸，南北竿大橋已獲行政院通過，若順利興建完工，將可串連馬祖南竿、北竿兩大島，現有2座機場可關閉1座，機場土地釋出，作為觀光、建設等用途。

「海運也是馬祖重要的交通運輸！」劉增應表示，目前以台馬輪、台馬之星為主，正積極打造3000噸以上的客貨輪，每趟約可載運500至600人，預計新客貨輪2年半後完工，以往都是由基隆至馬祖往返，未來不排除基隆、馬祖同時對開，另外增闢高雄航線。

劉增應強調，新客貨輪完工後，海運不單只是交通工具而是「海上旅遊」，讓遊客體會海洋之美；未來積極落實離島綜合建設5期及12年中長程發展計畫。

加強小三通往來

劉增應說，馬祖地理位置鄰近大陸，透過小三通方式加速往來，未來小三通遊客以20萬人次為目標，在政策上更要提升為兩岸連結的樞紐，加速與海洋大學馬祖校區合作發展海洋永續資源。

另外，針對許多馬祖的「台漂」青年，劉增應說，以南竿梅石作為青創基地，提供優惠創業貸款，鼓勵青年返鄉創業，另外，增加公托、幼托、老年長照、青年示範住宅等福利。

(中國時報)