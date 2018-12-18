龜山國小好棒 建仔親臨指導

王建民教導小選手正確的暖身方式。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

美國職棒大聯盟今年8月舉辦「2018 MLB CUP Taiwan」賽事，邀請全台12縣市少棒隊參賽，最後由桃園市龜山國小奪下冠軍，美國職棒大聯盟為勉勵優勝隊伍特別辦理校園活動，17日下午邀請王牌投手王建民親自指導龜山國小球員，王建民展現親和力帶著小球員們一起拉筋，身高193公分的他搭上一群國小生，畫面十分逗趣。

王建民誇小選手資質優

美國職棒大聯盟在今年8月1日至8月5日舉辦首屆U10（次少棒）層級的「2018 MLB CUP Taiwan」賽事，邀請全台12縣市少棒隊參賽，冠軍戰由桃園市龜山國小以11比7擊敗台北市東園國小，勇奪首屆冠軍。

美國職棒大聯盟17日下午邀請王牌投手王建民親自指導龜山國小球員，桃園市長鄭文燦也興致勃勃參與熱身活動，只見193公分高的王建民帶著一群國小生在紅土上做暖身操，鄭文燦也加入行列，畫面十分逗趣。

鄭文燦期培育更多種子

王建民表示，小選手的資質都很好，希望透過努力的練習，未來進軍大聯盟或中華職棒，他也強調小選手們很優秀，很多選手沒辦法很快體會投球，並把動作做完整，他希望小選手們能把基礎打好，有正確的投球方式，幫助成長也減少受傷。

鄭文燦表示，市府曾與中華職棒合作舉辦活動，邀請王建民等好手指導各校棒球選手球技，這些棒球好手都是孩子們心目中的偶像及夢想，近距離與小選手們互動能增添他們對棒球的熱情。

鄭文燦強調，龜山國小孕育許多棒球新種子，是棒球選手的搖籃，市府將持續改善龜山區的棒球環境，增添更多球員宿舍及練習場地，讓球員們展現更好的成績。

(中國時報)

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