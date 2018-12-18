彰化縣議長 藍營十拿九穩

民進黨團推出資深議員賴清美（左）、尤瑞春（右）參選彰化縣正、副議長。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導
國民黨團推正、副議長謝典霖（右）、許原龍（左）繼續搭檔，挑戰連任。（吳敏菁翻攝）

彰化縣議會龍頭寶座爭霸戰，將由國民黨現任議長謝典霖、副議長許原龍蟬聯，這次應選54席次中，國民黨拿下28席、加上黨員以無黨參選3席，尚未開票已十拿九穩；民進黨從上次17席慘掉剩12席，問鼎雖無望，仍推出賴清美、尤瑞春搭檔正、副議長，參選到底。

謝典霖可望蟬聯

彰化縣議會議長向來是國民黨囊中物，這次國民黨提名29人，只有葉麗娟落選，其餘全上；黨員以無黨自行參選有第1選區張瀚天、林茂明和第4選區張雪如，25日議員宣示就職暨正、副議長投票，已掌握過半優勢。

這次張瀚天衝上全縣第1高票，一度傳聞要競逐副議長，張瀚天雖是國民黨員卻是自行參選，11日議會國民黨召開會議，一致通過仍推正、副議長謝典霖、許原龍搭檔。

這次新當選無黨13席、時代的力量1席，民進黨掉了5席次剩12席，還是決議推出自己的人選。

綠營造團結氛圍

民進黨彰化縣縣黨部主委邱建富說，經議會黨團臨時會議討論；成員表示，面對現在政治情勢，為展現團結應推出正、副議長人選，依照往例由資深議員代表出馬。經一致同意議長賴清美、副議長尤瑞春代表參選第19屆議長、副議長，報請中央核備19日中常會審議。民進黨組織部專員陳裕堂指出，12名黨籍議員都要依照黨團決議行使投票行為。

(中國時報)

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