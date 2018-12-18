雙春紅樹林棧道 翻新再出發

北門雙春濱海遊憩區木棧道長度約1.2公里，蜿蜒在紅樹林中，可近距離觀賞溼地生態，走在其中還聽得到海浪聲，相當浪漫。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

台南市北門區雙春濱海遊憩區的紅樹林溼地生態是一大特色，台南市政府斥資近2000萬元整修園區北側紅樹林迷宮內的木棧道、涼亭，近期完工啟用，上周末吸引許多遊客前來，同個園區內可走棧道、搭膠筏觀賞溼地生態，水陸2種玩法吸引遊客造訪。

雙春位於急水溪出海口，鹹、淡水匯集，非常適合紅樹林生長，有海茄冬、紅海欖、欖李、水筆仔等原生紅樹林，園區在原台南縣時期由中央補助興建，並交由鄉公所經營，占地約200公頃，南北兩側都建有生態溼地木棧道。

搭膠筏遊水道 如入仙境

縣市合併升格後，南市觀旅局整修園區後委外經營，引進民間業者投資，業者多元化經營方式，將園區打造為結合露營、遊憩、生態多功能樣貌，其中可觀賞美麗夜空的星空帳篷也引起話題，維持不錯的住房率，也擦亮觀光招牌。

園區內的紅樹林保護區南側木棧道因地層下陷影響已經毀壞，遊客可透過搭乘觀光膠筏進入水道觀察生態，水道中紅樹林、枯木交錯，景象倒映水中，有國外熱帶雨林的感覺，被網友封為忘憂森林。

北側木棧道深入紅樹林，1.2公里長的木棧道宛若迷宮，周圍被木麻黃防風林包圍，走在棧道上還能聽到不遠處的海浪聲，相當浪漫，還能近距離看到溼地生態，泥地上就能看到招潮蟹、彈塗魚，甚至有遊客看到數斤重的紅蟳，但之前棧道及涼亭因材質及年久失修，部分破損毀壞，也影響遊憩品質。

安全有保障 遊客都說讚

這次北側棧道整修等於是大翻新，棧道結構以塑木材質的仿木木板取代原有木製材質，可抵抗海風及海水的侵蝕，延長木棧道使用年限，對遊客安全更有保障，近期已經完工，上周末恰好迎來遊園人潮，遊客評價不錯。

(中國時報)

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