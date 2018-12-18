屏東大學ＶＲ／ＡＲ競賽 應用廣泛

2018年12月18日 01:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東大學資訊學院17日舉辦「107學年度資訊學院專題實務成果競賽暨南區高中職專題競賽」，共有資訊學院4個學系70組學生參加。今年特別增加最新科技VR／AR跨域應用組，學生作品應用範圍廣泛，顯現學校推廣VR及AR技術的成果。

學生作品 令人驚豔

屏東大學資訊學院每年都會舉辦專題實務成果競賽，讓學生發揮4年來所學，並培養實務與理論的經驗。競賽組別除了智慧電子創新設計組、多媒體與數位內容組、軟體系統與雲端應用組外，配合學校去年成立南部最大的VAR體感技術中心，今年也增加VR／AR跨域應用組。

VR及AR組學生的作品範圍非常廣泛，涵蓋遊戲、食衣住行、教育、長照醫療等多元面向，例如蕭郁霖的「AR試衣系統」，可應用在百貨公司服裝部門，藉由AR讓消費者看到自己試穿衣服的效果，減少試穿所花費的時間，更容易找到想要的款式。

智慧交談 撫慰傷痛

謝高藝等3名同學的「AR智慧交談系統APP」，針對思念過世親人或有創傷症候群的民眾，以遠端資料庫分析及人工程智慧回話功能，讓過世親人彷彿還在身旁陪伴；或針對癌末病患記錄生活日常點滴，未來可繼續陪伴在世的親人。

屏東大學同時首度舉辦南區高中職專題競賽，共53組學生參加，藉由跨校觀摩學習，提升高中職學生製作專題的廣度與深度，並讓高中職生認識屏東大學，吸引有興趣的學生報考相關科系。

(中國時報)