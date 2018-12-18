虧損百萬 花蓮松園別館苦撐

2018年12月18日 01:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮美崙山上的松園別館，以參天琉球松林聞名，加上自日據時期遺留下的洋樓建築，還可一覽太平洋美景，平均每年吸引20萬名遊客造訪，近2年受大環境影響，入園人數每下愈況，今年更較往年少2成，收支呈現赤字，虧損百萬。

松園別館，昔日為日軍花蓮港「兵事部」辦公室，館內完整保留兩層樓高的主體建築，並還有一棟昔日武道館，百餘株的大小松林，搭配各式蔓生植物，原本為一片荒煙蔓草，2002年花蓮縣文化局將其登錄為歷史建築，逐步打造成地方藝文與觀光景點。

松園別館入園人數逐年增加，2015年達到巔峰25萬人，近2年入園人數則明顯縮減，從去年19萬人，今年截至10月底僅14萬人，人數下滑約2成，其中在營收部分，去年開始呈負成長，約虧損35萬元，今年則已出現170多萬元的赤字。

松園別館館長羅曼玲說，受到經濟不景氣等影響，入園人潮不僅逐年下降，民眾消費也跟著縮水，雖然歷史建築修復、木棧道管理、病蟲害防治與松樹養護等屬縣府，不過一般建築修繕、棧道維修與園區發電機、水管、電氣、電梯等營運設施維護，則需自行負擔。

文化局表示，松園別館委外經營，每年收取權利金及經營回饋金共約120至140萬元，但縣府扣除給產權單位退輔會後，每年僅實收約60、70萬元，卻得支出200多萬元，收支不平衡造成縣庫負擔，還遭審計室與議會提出糾正，未來將積極改善。

(中國時報)