藍眼淚拚觀光 目標破40萬人次

2018年12月18日 01:10 中國時報 葉書宏 ／專訪 ／專訪

馬祖歷經近40年戰地政務，島上擁有豐富軍事建築、坑道、碉堡，四鄉五島四季分明，加上近年掀起一波「藍眼淚」風潮，入夜後岸邊散發藍色光芒，4年來觀光人次從10萬倍增至20萬，連江縣長劉增應期許，未來將以突破40萬為目標。

馬祖「藍眼淚」被CNN選為世界15大自然奇景、美國太空總署NASA列為國際級特殊景觀，民眾不用出國就可一窺世界級景色，另外，縣府與海大合作將南竿昔日馬祖水試所舊址改建為藍眼淚復育基地，如今一年四季都可目睹「藍眼淚」美景。

劉增應表示，馬祖擁有世界級文化生態加上戰地風光，更是保育類黑尾燕鷗的故鄉，近年透過大型運動賽事，提高知名度，未來將持續與海大馬祖校區合作，舉辦國際性研討會邀請專家學者演講、開會，不僅提升教育力更擴大國際能見度。

另外，馬祖地理位置、溫度、濕度都非常適合釀高粱酒，馬祖高粱酒不論在國內或是國際市場，酒款受到各界好評不斷，參加2018比利時布魯塞爾世界食品品質評鑑大賞及2018美國舊金山世界烈酒大賽，在白酒類別中榮獲多項金牌大獎。

劉增應提到，魚麵、魚丸、地瓜餃等特色美食都值得一嘗，馬祖至今未有五星級飯店進駐，未來將透過招商吸引更多優秀團隊，加強硬體設備改善，「馬祖走出去，國際進得來！」

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)