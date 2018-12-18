台南5新科里長 遭提當選無效

2018年12月18日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

選舉剛落幕，但相關選舉訴訟正要開始。台南地檢署陸續偵結先前偵辦的賄選及幽靈人口案後，一口氣對將軍區平沙里長吳國樑、白河區白河里長許秀雲、玉井區中正里長鄭錦堂、永康區光復里長左文屏及鹽水區文昌里長王武龍等5名新科里長提起當選無效之訴。

檢方指出，將軍區平沙里長當選人吳國樑的王姓配偶，涉嫌於10月31日透過錢姓椿腳，以每票1000元的代價，交付3000元給吳姓選民行賄；王婦、錢某涉犯選罷法投票行賄罪嫌，吳姓選民涉犯刑法投票受賄罪嫌，均於11月28日提訴，並請法院對錢、吳2人宣告緩刑，吳國樑則被提起當選無效之訴。

白河區白河里長當選人許秀雲涉嫌於11月中以每票1000至2000元的代價，分別交付2000至5000元給胡姓選民等4人各買1至5票，認定許秀雲涉犯投票行賄罪嫌，於12月6日提起公訴及當選無效之訴，其餘選民涉犯投票受賄罪嫌均緩起訴。

玉井區中正里長當選人鄭錦堂涉嫌以購買直銷商品不用付費的方式向選民買票，於8月間分別交付2040至2800元入會費及購物金，給王姓選民等6人購買價值約2000元的商品行賄；又於9月間再各交付2000元給王姓選民等4人購買直銷商品行賄，或以楊姓選民的名義購買2000元直銷商品後，將商品交付楊某行賄。

檢方認定，鄭錦堂涉犯投票行賄罪嫌，於12月10日提起公訴及當選無效之訴；其餘選民涉犯投票受賄罪嫌均緩起訴。

永康區光復里長當選人左文屏涉嫌將2名胞妹及姪子的戶籍，於投票日前4個月遷至他的戶籍地內，3人還前往投票，認定左文屏等4人均涉犯刑法虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票罪嫌，於12月13日對左提起公訴及當選無效之訴，其餘3人緩起訴。

至於10月24日已因投票行賄罪嫌被起訴的鹽水區文昌里長候選人王武龍，由於當選里長，檢方再於12月6日向法院提起當選無效之訴。

(中國時報)