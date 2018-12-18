另類長照 長輩穿和服當網紅

2018年12月18日 01:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

「推長照有祕訣，就讓長輩穿上和服當網紅！」佳冬國中長照融入技藝課程指導老師陳宣丞為讓長照更落實於生活，特地結合社區資源推出戶外攝影教學，不僅請長輩當模特兒，更讓學生、民眾當攝影師，讓他們在拍照互動中更認識彼此，也進而藉照片來展示佳冬之美。

陳宣丞除是課程指導老師外，也是屏東縣佳冬鄉溫馨家園促進會理事長，同時也服務於佳冬數位學習機會中心，工作經歷讓他熟悉長輩的需求，因此在中心時就推出攝影課，而在接下學校課程後，更進一步結合資源推出戶外攝影教學，讓原本學攝影的長輩當網紅，攝影師則改由學生與民眾來當。

他指出，長輩最缺乏的是陪伴與自信心，他們常因孤單而對生活失去目標，若有舞台讓他們展示自己，他們勢必能再找回自己的價值，而「當網紅」就是舞台，也許它不同於一般認知的長照理論，但從心靈層面去看，有其一定的作用。

「攝影，是互相成就的事。」他說，他在佳冬土生土長，不僅看到庄內人口老化問題，也看到資源不善利用的可惜，佳冬有許多古蹟、老街景得以發展觀光，但因欠缺數位行銷的能力，佳冬之美難以為外界所知，因此也盼藉機讓大小朋友學習透過影像來行銷家鄉。

他強調，他要告訴參與者，不管是手機或3C產品，它都不應該只被拿來當遊戲玩，它能攝影能拍片，更能為自己與他人做更多有意義的事。

(中國時報)