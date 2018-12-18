駁陸資傳聞 南海集團盼別再獵巫

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中國時報
／台北報導

有意投資「台北雙子星」的純外資團隊，香港南海控股集團與馬來西亞馬頓攜手，團隊昨首度在台露面，被外界懷疑有陸資神祕背景的南海控股集團主席于品海不禁抱怨，「有夠無聊了，沒事幹才這麼說」，期望終止這種「獵巫」謠傳。

「台北雙子星」CITY ONE總工程經費超過600億元，南海至少準備300億元自有資金投入計畫；于品海指出，資金要進來，必須證明70％股權不是陸資，因此，除了找前妻、兒子簽名外，還到處找董事們簽名，搞得像安全部門搜家一樣，過程中有名董事不禁問：「真的太麻煩了，確定要投資嗎?」

于品海借用高雄市準市長韓國瑜的話「貨要出去、人要進來」，但錢也要進來，才能振興國內經濟；20年前于品海就來台投資，怎麼現在無端端被冠上陸資，若類似問題一再發生，會讓人感覺不歡迎外資來台投資，錢怎麼進得來?

由於政策侷限、變來變去，當于品海邀請新加坡、歐美基金等要不要投資台灣，得到的反應都是「No！Thanks！」坦言台灣投資環境及風險，確實令人擔心，于品海之所以願意投資台灣，他說「台北的發展實在悶太久了，不相信2300萬的台灣人，願意繼續窩囊下去」。

南海控股集團攜手馬來西亞柏威年集團共同投資，預計將新零售概念導入，打造台北雙子星為地標建築；于品海指出，期望透過大型投資計畫，串聯西門町、北車、大稻埕以及新光三越的街廓，再次活躍起來。

(中國時報)

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