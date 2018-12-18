台中6公共工程 奪金質獎

2018年12月18日 01:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中世界花博的「花舞館」獲第18屆公共工程金質獎，將帶動后里地區花卉產業發展。（台中市府提供）

被視為國家公共工程最高榮譽的公共工程金質獎出爐！台中市在第18屆公共工程金質獎共有6件工程獲得金質獎；其中「新光水資中心興建工程」更勇奪優等獎。市府統計，4年來共獲15座公共工程金質獎，獲獎數量不僅6都第一，更居全國第一。

市府榮獲金質獎公共工程，優等獎為「新光水資中心興建工程」；其他佳作獎包括「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程」、「后里花博天空步道及花馬道新建工程」、「台中世界花博的花舞館、囍香逢館永久館，遊客中心、發現館臨時館興建工程」、「綠川排水景觀工程」、「綠川水質淨化工程」等，成績亮眼。

建設局指出，「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程」，自國道4號神岡交流道延伸至甲后路與月眉東路一段交叉口，全長約4.4公里，有效紓解花博車潮，帶動神岡、后里、外埔、大甲地區地方發展。

「台中世界花博（花舞館、囍香逢館永久館，遊客中心、發現館臨時館）興建工程」，后里馬場園區花舞館是永久展覽館；后里森林園區遊客中心與發現館為臨時展館建築，發現館採再生磚建構，主題為大甲溪生態教育，體驗溪流生態。

(中國時報)