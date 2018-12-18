為吸引投資 南市容積獎勵上路

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中國時報
／台南報導

台南市推動都市型工業區容積獎勵，要有效解決產業用地需求，因吸引廠商投資，又考量新設園區緩不濟急，行政院核定都市型工業區更新立體化發展方案，南市也增訂「產業園區用地變更審議規範（獎勵容積案適用）」等相關規定，透過發展綠能、擴充投資額度等方式，廠商最多可增加1.5倍的容積率。

隨著台商回流及在地投資等因素影響，廠商對工業區土地需求也逐漸增加，但尋覓適合土地並不容易，加上擴廠多為鄰近需求，因此廠房的立體化就成為選項之一，政府相關單位也提出獎勵辦法，業者可依需求申請，通過後就能增加產業用地使用效率。

南市府經發局指出，獎勵容積案適用在市府開發且位於都市計畫範圍內，基準容積率在240％以下的編定工業區，目前包括永康科技工業區、樹谷園區、新吉工業區內的廠商都可提出申請。

經發局表示，容積獎勵項目分為新增投資、能源管理2大類，在新增投資方面，每公頃投資金額減去建設成本後，每增加1000萬元投資，就能增加1％獎勵面積，上限為15％；能源管理則是著重於配合現有綠能政策上，包括廠房獲得ISO5001能源管理系統認證、鋪設太陽能板達一定比例、採用綠建築等，都能獲得容積獎勵。

廠商也能夠透過繳納與市值相等回饋金，或捐出同樣大小的產業空間，再取得30％法定容積獎勵，若全數符合規定且申請通過，以容積率240％的廠房為例，將可增建到 360％，短期內增加用地，以加速投資，因應商機。

(中國時報)

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