認錯狼師 蕭永達道歉

2018年12月18日 01:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

女作家林奕含自殺身亡震驚全國，當時高市議員蕭永達指控莊立航、吳翰陞是補教界「狼師」，為此對簿公堂，事後蕭永達尋求和解，17日在高市議會公開向莊立航道歉，強調他為公眾利益，「未經平衡查證，調查發現內容與事實並非相符」。

莊立航昨天則透過友人發布簡短聲明，表示去年遭指控純屬無妄之災，既然蕭永達肯認錯道歉，就希望「世間一切緣皆能善了」。

蕭永達說，去年5月2日會公開點名莊立航，是因為看到林奕含在著作《房思琪的初戀樂園》中寫到「數學莊老師」，當時他只向其他補教業者詢問，但事後查證過程中，發現所有證據都顯示和莊立航沒有關係。

蕭永達表示，雖然他是基於公眾利益舉報，事後也帶動社會進步，包括促成立法院修改《補教法》，但不管用意多麼良善，過程中若有犯錯，尤其損害個人名譽，他就應該負責，因此公開向莊立航道歉，也感謝莊老師寬宏大量不予追究。

去年開記者會時，蕭永達公開表示願為指控內容負責，若補教界沒有「一群狼師」，他願意退出政壇，但他昨天強調，他率先披露後，愈來愈多人跳出來指控，事後證實補習班色狼文化確實存在，需要外界關注保護年幼女學生。

他說，已將學生的檢舉信、包括狼師的裸照呈交給法院，證實指控有所本，不過這些資料與莊立航完全沒有關係，昨開記者會是向莊道歉，所以不會再深入描述檢舉信內容，以免模糊焦點，搞得好像又要爆料。

蕭永達是民進黨籍連任3屆高市議員，今年因沒有通過黨內初選，24日後即將卸下議員身分。

(中國時報)