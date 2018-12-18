補助藝文出版 花蓮辦新書發表

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣文化局17日上午10時辦理補助藝文出版品新書發表會，共補助客家小詩選等9本出版品，文化局祕書蔡樹芬等人均盼，透過新書能讓更多人進一步認識花蓮。

今年出版9件作品包括，文學類3件，葉日松《海！已讀不回》、張美香《流光歲月（二）─浮生千山路》、張寶云《意識生活》；歷史類1件，廖高仁《悅讀1932年的東台灣》；藝術類5件，曹小容《當下．之間─內在的凝視與轉化》、花蓮縣美術協會《花蓮縣美術協會2018國際翰墨丹青書畫聯合大展（九）》、花蓮縣中原國民小學《玩藝兒》、花蓮縣洄瀾詩社《花蓮縣洄瀾詩社107年慶祝創社63周年暨兩岸名家‧社員詩書畫作品聯展專輯》、何玉媚《愛鄉之落葉歸根》。

蔡樹芬指出，文化局歷年來鼓勵藝文創作風氣、培養在地藝文人才，為保留花蓮豐厚的各類型藝文資料，積極辦理補助藝文出版品計畫，自101年起開辦，每2年1次，自105年起改為每年申請，希望藉由新書發表會，讓大家看到花蓮出版的豐沛能量，並鼓勵更多新秀能積極投入創作與展現自我的絕佳領域。

「派派‧游偉」木吉他演唱〈飄洋過海來看你〉等3首歌，悠揚歌聲繞梁不絕，觀眾跟著擊拍附和，揭開發表會溫馨序幕，客家文學家83歲的葉日松也即興朗誦他的作品，成了全場焦點。

(中國時報)

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