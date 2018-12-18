AI運用 義大醫療智慧醫療中心揭牌

2018年12月18日 01:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

人工智慧（AI）在醫療領域的運用已是不可或缺的一部分，義大醫療體系昨天成立「義大醫療智慧醫療中心」，盼藉此降低醫療成本、提昇醫療服務品質和效率，促進病人安全。

揭牌儀式由義大醫療先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇主持，智慧醫療中心執行長許朝添表示，智慧醫療中心整合義大醫療體系3間醫院主治醫師316人，以及義守大學教授505人共同發展AI相關技術應用於臨床實務。

義大醫院智慧病房除了智慧護理系統以及先進儀器設備外，也結合義大視覺特效，採用3D動畫以及擴增實境（AR）技術，建立自由操作與標記的數位脊椎模型，優化了傳統醫病溝通與衛教模式，並增進病患進行術後復建。

「脊椎AR衛教系統」能夠結合目前趨勢的床邊照護及長照系統，讓患者於實質、全面及便利的條件下，理解衛教資訊、學習全方位多角度復健動作、完成復健訓練。

將來可透過感應式或穿戴式裝置整合，達到有效的術後復健與記錄。不僅能夠縮短復原時程，還能協助醫療人員進行適切的工作安排，讓有限醫療資源達成高效目標。此系統已於今年台灣醫療科技展展出，獲得好評。

智慧醫療展場同時也展示與日本MJI公司合作開發之Tapia迎賓機器人及Tapia藥品衛教機器人。此外，在義聯集團創辦人林義守指示下，在義大醫院及義大癌治療醫院分別建構「免疫暨分子診斷中心」與「GTP細胞製劑廠房」，在符合國內外實驗室認證規範下，提供精準醫學檢測與細胞製劑產品。

(中國時報)