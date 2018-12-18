AI運用 義大醫療智慧醫療中心揭牌

義大醫療智慧醫療中心17日舉行揭牌儀式，左起為義大癌治療醫院院長洪朝明、義守大學校長陳振遠、義大醫療先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇、義大醫療智慧醫療中心執行長許朝添、義大醫院院長杜元坤，以及義大醫療先進醫療技術整合發展委員會執行副主委張肇松。（林瑞益翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

人工智慧（AI）在醫療領域的運用已是不可或缺的一部分，義大醫療體系昨天成立「義大醫療智慧醫療中心」，盼藉此降低醫療成本、提昇醫療服務品質和效率，促進病人安全。

揭牌儀式由義大醫療先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇主持，智慧醫療中心執行長許朝添表示，智慧醫療中心整合義大醫療體系3間醫院主治醫師316人，以及義守大學教授505人共同發展AI相關技術應用於臨床實務。

義大醫院智慧病房除了智慧護理系統以及先進儀器設備外，也結合義大視覺特效，採用3D動畫以及擴增實境（AR）技術，建立自由操作與標記的數位脊椎模型，優化了傳統醫病溝通與衛教模式，並增進病患進行術後復建。

「脊椎AR衛教系統」能夠結合目前趨勢的床邊照護及長照系統，讓患者於實質、全面及便利的條件下，理解衛教資訊、學習全方位多角度復健動作、完成復健訓練。

將來可透過感應式或穿戴式裝置整合，達到有效的術後復健與記錄。不僅能夠縮短復原時程，還能協助醫療人員進行適切的工作安排，讓有限醫療資源達成高效目標。此系統已於今年台灣醫療科技展展出，獲得好評。

智慧醫療展場同時也展示與日本MJI公司合作開發之Tapia迎賓機器人及Tapia藥品衛教機器人。此外，在義聯集團創辦人林義守指示下，在義大醫院及義大癌治療醫院分別建構「免疫暨分子診斷中心」與「GTP細胞製劑廠房」，在符合國內外實驗室認證規範下，提供精準醫學檢測與細胞製劑產品。

(中國時報)

疑自我要求過高 男大生上吊身亡 東華附小學習績優 將赴美考察

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。