張正傑勉偏鄉童 突破框架拚扭轉

2018年12月18日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

大提琴家張正傑15日在雲林舉辦「佰元親子音樂會」近千張票在6天完售，其中30名聽眾是崙背豐榮國小的夜光天使小朋友！17日他受該校之邀，無償到校分享音樂故事，校方回贈他一顆用路旁木棉花絮做的特製抱枕。

豐榮國小全校93名學生，有30名家庭經較濟弱勢參加夜光天使課輔班的小朋友，該校一名老師曾就教於大提琴家張正傑，得知老師15日來雲林音樂廳演奏，自掏腰包買30張票，租一輛遊覽車，校長李秉承帶隊聽音樂會。

參加音樂會前，該校就邀請張正傑17日到校與學童互動，張一口答應，17日上午赴約「張正傑叔叔與你分享音樂」，除全校百名師生開心迎賓，30多名家長也趕來一睹大師風采。

張正傑沒有大師的架子，以輕鬆、幽默的方式引導孩子從廣告歌曲進入古典音樂世界，小朋友聽得津津有味，在笑聲中互動。

張正傑鼓勵師生們，不要被「沒資源」框住，有什麼資源就用什麼，盡量想辦法、扭轉是更重要的。

小朋友要求他下次再來，他妙答「如果學校有養牛的話！」校長李秉承表示，崙背鄉是酪農區，張大師有做功課！

豐榮國小是偏鄉國小，6年來在校長李秉承深耕下，突破偏鄉與弱勢侷限，本月初甫受香港教育機構之邀參加「不一樣教育節」，到香港分享「連結在地網絡與社會資源豐富學習體驗」的教學成果。

(中國時報)