小英當起了行政院長？

2018年12月18日 04:10 中國時報 彭蕙仙

總統蔡英文將在18日與桃園市長鄭文燦會面，這是蔡英文與六都市長見面會的第2站，雖然沒有第1站跟柯文哲會面那麼受矚目，不過，幾天前鄭文燦才領銜拱行政院祕書長卓榮泰出馬競選民進黨黨主席，鄭文燦儼然已成為民進黨中生代的領頭羊，蔡鄭會應該有一定的可期待性。

鄭文燦表示，將在會中提出桃園需要中央協助的地方建設清單。柯文哲與蔡英文會面時，雖然互動極冷，但是柯市府還是很聰明地提出了幾百頁的市政報告，並且把市政遇到的諸多困難一股腦地丟給中央，那態度像是：總統那麼想跟柯P見面，那見了面總該要有點成果吧。夠誠意的話，麻煩幫忙解決台北市政府遇到的這些問題喔！

這就是蔡英文會不斷遇到的挑戰，甚至考驗。她自認九合一敗選的理由是自己「沒有站在第一線領導」，因此選後確實變得更積極與媒體或地方首長直接接觸，迴廊談話是其一，六都巡禮是其二。此外，蔡英文介入施政以及召開記者會的頻率顯然也提高了，例如17日針對非洲豬瘟召開記者會，由總統府發言人黃重諺的話中可知，蔡英文主動召集了行政院長賴清德以及相關部會，如農委會、衛福部等開會宣達防疫措施。

此情此景令人想起蔡英文剛執政時，每周召集黨政人士舉行的「執政決策協調會議」，包括備受爭議的一例一休、年金改革以及前瞻基礎建設計畫等，諸多蔡政府的重大施政決策都出自這個會議。當時蔡英文以總統兼民進黨黨主席的雙重威權，一聲令下，府院黨全都銜命衝刺，使命必達的結果引發了超級民怨。

事實上，這幾個政策也可以說正是讓民進黨在這次九合一慘遭滑鐵盧的主要因素。換言之，蔡英文並沒有像她自己以為的沒有站在施政的第一線，她其實常常站在政策最前線，急急如律令地指揮。

如今蔡英文似乎故態復萌，在這段賴清德欲走還留的過渡期間，她又開始攬事了。然而，與柯文哲會面的經驗如果複製到其他五都，甚至更多縣市，中央吃得消嗎？每個縣市難免都有本位主義，跟總統見面時，當然是能要多少資源就要多少，先搶先贏。

地方首長獅子大開口的結果有兩個，一是蔡英文為顯示自己的權力能量，盡可能成全地方，那最後肯定會成為跟前瞻計畫有拚的分贓大災難；其二，總統應允了，但相關部會自忖做不到，因此最後無疾而終。這會讓地方首長覺得，總統大話滿滿，卻也不過是空包彈，如此則恐損蔡英文的總統威信。換言之，總統不斷跳上第一線，風險實在不小。

當然，蔡英文如此勤勤懇懇地與各大諸侯商議政務，有可能是她布局2020的策略，畢竟她的手上擁有最多的行政資源，最起碼可以用來收編地方，裂解藍營。

不過，從這次九合一的選舉結果看來，似乎傳統散財童子型的助選策略也未必管用，例如，蔡英文選前威脅彰化人，如果縣長換人那各種建設就沒有了喔，但選民並沒有買帳；高雄市民甚至回應執政者說，他們支持陳其邁但票投韓國瑜。

中央擘畫施政應該要全盤考量，化整為零的到處布施就會亂了套。蔡英文最好想清楚，自己老是跑在行政院長之前巡迴地方的憲政分際與施政格局，究竟界線何在？（作者為資深媒體人）

(中國時報)