2018年12月18日 04:10 中國時報 鍾琴

九合一敗選後，蔡總統矢言站上第一線與民溝通，傾聽民瘼，小民們就不揣淺陋，以下迴廊五問，尚請蔡總統不吝賜教：

開宗明義第一問：您就職以來，短短兩年多的執政績效可用「四大」來概括描述：「兩岸大僵局，庶政大亂套，法治大倒退，文官大崩潰」。您以強勢黨主席和完全執政總統之尊，各項政策、人事、兩岸、外交主動權全盤掌握之下，竟然交出如此成績單，難道不覺得愧對國人，該當立即「罪己引退」嗎？

兩岸僵局第二問：您上任後兩岸情勢急轉直下，請問您對選前承諾的「兩岸維持現狀」做了哪些努力？您滿意這些努力的成果嗎？上任後，您花費大量時間算計選票、操盤選舉，人民卻只想問，您所掌管的外交、軍事和兩岸關係有顧好嗎？邦交國連掉5個，獵雷艦弊案懸宕，潛艦國造黑箱作業啟人疑竇，兩岸敵意更不斷升高，到了讓民間交流動輒得咎的地步。這些不都顯示出您的政策錯誤和手段無能嗎？您難道不該負起最大責任嗎？

庶政亂套第三問：政務官專業不足，意識形態當道，導致施政漫無章法，各項政策率爾出台，旋即又變，使得民間各界人心惶惶，無所適從。《勞基法》再修仍未解決問題，能源政策硬拗浪擲國家公帑，拼湊觀光數字只以撒錢補貼，產業政策闕如更令人民看不見未來。請問總統，您的「改革」到底造福了誰？

法治倒退第四問：在貴黨全面執政下，立法院的政治法案立法效率奇高，然其品質內容卻極為偏頗粗糙，甚至屢有違憲之嫌，包括促轉會、黨產會等組織條例都是十足的「針對性立法」，更罕見地被賦予了司法調查權，在法理上極具爭議。至於執政者對現行法規的「強行曲解」和「惡意誤導」更是屢見不鮮。而在您親自督軍的「司法改革」會議中，人民更親睹了您以一句「要達到一致意見有這麼困難嗎？」促成了「一言堂」的表決結果，大幅更改了司法院大法官任命制度和遊戲規則。這些做法完全悖逆法治社會的基本精神，等於是連根刨除了民主政治的公平基礎。這次「期中考」選民發出了震天價響的憤怒吼聲，身為國家元首的您聽見了嗎？

文官崩潰第五問：從地方到中央機構，從內政到外交部門，請問在您授意下修改了多少人事法規和命令，以便安插貴黨各派及您個人的徒眾親信？事實上，前述各項庶民政策的荒腔走板，和專職文官體系的崩壞裂解有著絕對的關係：既然經驗老道的事務官毫無置喙餘地，當然只能坐視政治授命者瞎搞，下焉者甚至「與狼共舞」，受害的卻是國家整體利益和未來的施政根基！請問蔡總統，您又如何能夠俯仰今昔，無愧於天地呢？

（作者為前行政院政務委員）

(中國時報)