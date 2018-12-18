貿易戰加速供應鏈分流

2018年12月18日 04:10 中國時報 劉孟俊

2018年12月1日，華為創辦人任正非的女兒─華為副董事長兼財務長孟晚舟，被控觸犯美國對伊朗出口制裁，遭加拿大警方逮捕。對應目前美國301擴大制裁與陸企受美抵制，風險有可能將逐漸外溢到台灣供應鏈。目前華為是全球第3大手機廠、全球最大電信設備製造商。依中國大陸全國工商聯8月發布2018中國民企500強榜單，手機通訊設備巨頭華為以6000億元人民幣的營收領先群雄，而台廠多為其重要的供應鏈成員。

值得關注的是，美國針對個別中國大陸科技企業進行制裁可能成為趨勢，目的是藉此減緩大陸高科技的發展速度。回顧過往，華為已多次面臨美國抵制。聯邦通訊委員會（FCC）於4月17日投票禁止聯邦補貼經費用於購買具國安顧慮之通訊設備，包括華為、中興等生產的任何電信設備。

同時美國國會以國家安全為由，於2018年7月通過《國防授權法》（NDAA）禁止採購中國製造的監視器，並禁止美國政府機關採用華為或中興的通訊等產品。而根據國安層級之邏輯，其他像是聯想、阿里巴巴等中國知名企業，皆有可能在未來成為制裁觀察名單。

尤其美國301制裁高度鎖定「中國製造2025」的10大戰略新興產業。其中，物聯網、人工智慧與大數據等新一代數位技術應用，成為具體實現智慧供應鏈的重要關鍵。而中國近期在上述技術應用已取得部分實質突破，包含華為、中興、小米、阿里巴巴等著名企業，已涉入物聯網運用階段。

就現實面而言，中國的產業科技發展目前仍高度仰賴美國技術產品供應。例如：華為透露其92家核心供應商中，多達33家為美國企業，包括高通、英特爾、賽靈思、微軟，以及德州儀器，比重為35.9%，高居各國之冠。其次是中資企業與日商，比重分別為23.9%與12.0%，第四則是台商，比重為10.9%。上述比例凸顯出華為對美商的技術與產品仰賴極深，而台商亦為重要的供應鏈夥伴。部分如華為、聯想與中國移動等關鍵陸企，後續若遭美國政府抵制，對台供應鏈的影響性恐將遠大於之前的中興事件。

美中貿易戰在G20會後似有和緩跡象，然而情勢仍不容樂觀，在「全面開戰」的可能性降低之餘，「重點打擊」策略可能將成後續主要模式。美國透過制裁中國高科技企業，恐迫使台商加速供應鏈的分流，一是將移轉赴美、歐、東南亞或印度等海外製造基地，建立服務美國為主的供應鏈關係；另一則仍可能固守中國生產基地，為的是中國龐大的市場潛力，此部分台商可能更快轉型為大陸內需導向，在地採購與自主研發的比重也將加大。

在此分流模式下，政府應思考如何協助海外台廠做好跨國供應鏈管理，保留核心技術與研發能量於母公司，以維繫全球供應鏈的關鍵地位。

（作者為中華經濟研究院大陸所所長）

(中國時報)