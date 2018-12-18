2018年12月18日 04:10 中國時報 鄭博文

蔡總統在九合一大選選前一直強調社會住宅、長期照護、年金改革、產業創新研發、轉型正義等施政績效，但大選落幕，民進黨大敗，22席次縣市長僅剩6席，得票數比國民黨少了120萬票，凸顯其施政不得民心，民眾對其施政績效無感。從韓國瑜的「貨賣得出去、人走得進來、高雄發大財」這句話感動高雄人並席捲台灣，不難發現台灣人民最希望政府拚經濟，拚經濟才是台灣當下最主要的議題，是蔡政府翻轉施政不力的焦點。只有拚經濟，陷泥淖多年的不景氣、年輕人的低薪問題才能迎刃而解。

個人認為下列三件要務是蔡政府大破大立，可讓人民對政府拚經濟有感的作為。

台灣拚經濟的核心在於如何透過創新、創意來帶動產業轉型與升級，因此產業政策絕對不是只有「5+2」產業計畫所涵蓋的，況且5大產業創新研發計畫至少有3項不被國人看好，蔡總統不妨好好閱讀中國大陸十三五計畫的產業、科技創新規畫以及「中國製造2025」計畫內容，來調整目前政府的產業規畫。沒有正確可行的產業政策當然無從拚經濟，這是第一件要務。

台灣即使有妥善的產業政策能讓產業轉型與升級，尚須FTA經貿戰略與自由經濟區等第二、第三要務來搭配，才有辦法讓貨賣得出去、人走得進來。沒有FTA，台灣的產品與服務業受到關稅影響少了價格競爭力，不可能走得出去，這將讓產業轉型與升級工作前功盡棄。

沒有自由經濟區配合，新技術、新人才、國外資金是不會進來，對台灣產業轉型與升級非常不利，馬政府黃金十年的FTA經貿戰略與自由經濟區規畫，被在野的民進黨立法委員不斷杯葛而胎死腹中。蔡總統上任兩年半來至今沒有具體提出要如何進行沒有「九二共識」的FTA經貿戰略的路徑圖與時程表，更沒有提出自由經濟區的替代政策，在這種情境下，台灣民眾當然無法相信蔡政府能拿什麼來拚經濟。

蔡總統這兩年半確實沒有掌握台灣民眾要拚經濟的心聲，唯有經濟成長，國家財政收入才能增加，蔡總統不妨想一想，1990年代台灣錢淹腳目，台灣有無年金問題？年輕人買房有無信心？年輕人買房問題都肇因於台灣經濟發展停頓，一直處於低薪窮忙狀態。

90年代四小龍之首的台灣已落後新加坡、香港、南韓許多，如果台灣能像新加坡一樣透過拚經濟的產業政策，台灣人均所得就有機會跟新加坡一般達54530美元（2017年），屆時台灣稅收就會是現在稅收的兩倍多，政府財源充沛，台灣怎會有年金問題？

選後民意再清楚不過，蔡總統要痛定思痛，短期間做好前述三要務，並提出拚經濟施政藍圖，經濟好，各種問題都能迎刃而解，同時也贏回民心。（作者為大學教師）

(中國時報)