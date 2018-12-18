政府最沒資格認定新聞真假

2018年12月18日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨九合一選舉大敗後，積極修法重罰假新聞，企圖製造寒蟬效應，連外交部都加入混戰。看來這個政府不認為發展經濟與改善民生是當前重要問題，整天想的都是選舉操作，而且顯然還沒有從民意的洗禮中覺悟，依然認為選舉大敗是假新聞的結果，處處想要箝制言論自由與新聞自由，讓人感到難以置信。

行政院院會在13日通過7項法律條文的修正草案，嚴格控管個人與網路平台，還把假消息的刑責最高提到無期徒刑。法律草案在字面上雖然說因此致人於死，才可能被處以無期徒刑，但是誰敢保證政府不會羅織罪名？一旦民眾心生恐懼，產生了寒蟬效應，台灣過去引以為傲、賴以自豪的言論自由與新聞自由，就受到了折損。

事實上，最沒有資格認定訊息與新聞真假的就是政府。政府掌握了全體公民納稅積聚的龐大資源，許多部門還以公帑維持新聞與公關發言人員，面對各種民眾質疑的消息與言論，如果無法提供正確的資訊，得到人民的信任，卻只想反過來限制公民的言論與新聞自由，正確認了政府的無能。

更何況，訊息或新聞的真假，未必有絕對正確，往往是在錯綜複雜的真實事件之中，各方自行詮釋自己看到的一小部分，這就如同「瞎子摸象」的成語，部分真實當然不是全部真實，但是部分真實也不能說是錯誤或假造，反而有助於拼湊全部的真實面貌。言論自由與新聞自由學理之父約翰．彌爾頓早在1643年就闡述了這個道理。

民進黨政府再三宣導「酒駕零容忍」，行政院發言人卻本身就有酒駕紀錄，想請問蔡總統、賴院長或是行政院發言人，「酒駕零容忍」是不是假消息或假新聞？那個「零」是什麼意思？依照行政院閣員不只一位有酒駕紀錄的情況來看，本來的訴求應該改成「酒駕道歉就可以容忍」。

再以最近法院判決的「台客受困關西機場靠中國救援」消息為例，判決認為這是假消息，但認為未影響公共安寧，所以不罰。駐日代表謝長廷立即表示終於還給已故大阪處長蘇啟誠清白。蘇啟誠受網民圍攻因而輕生，確實無辜，但「台客受困關西機場靠中國救援」是假消息嗎？我們以「事實查核中心」提供的報告來看，報告說：當時所有滯留在機場的旅客，不分國籍，一律都「搭乘由關西機場所安排的巴士或快速船脫困，被送往對岸的泉佐野市或神戶機場。」然後「中國駐大阪總領館僱用巴士從泉佐野轉運中國旅客至大阪市中心」。

這裡必須提供一下日本的地理背景，泉佐野市在關西機場旁邊，非常近，距離不到10公里，而大阪市則位於機場與泉佐野市的東北邊，距離大約40至50公里。也就是說，當時因為燕子颱風而受困的旅客要從機場回到大阪市，有8成的路程是由中國駐大阪總領事館雇用巴士載送的。

就此而論，所謂「中國派巴士前往關西機場營救受困中國旅客」怎麼會是假消息？這則消息當然有不夠精準之處，但它算是假消息嗎？事實查核中心居然直接斷言「乃屬錯誤訊息」，許多民進黨的政客也引用事實查核中心的結論來批判。不妨以兒童都熟知的瞎子摸象譬喻來說明，有人摸到了大象的身體與四肢，就說大象長這個樣子。有心人硬要反駁說你沒說大象有長長的鼻子，所以是假消息、錯誤訊息。這種反駁在邏輯上其實不通，就像在說白馬非馬。部分真實當然不是全部真實，卻絕對不是假消息。如果沒有掌握全部事實真相就是假消息，那麼從今往後，恐怕全世界沒有人有資格說話了。

再說，多數民眾對於這起事件的關切重點在於：台灣的駐日代表到底為受困的台灣民眾提供了什麼協助？當對岸協助載送了8成路途，台灣呢？謝長廷在事發之時，到底做了什麼？當時有綠營人士為了救援謝長廷，第一時間在媒體放話說：「此次問題最大的是大阪辦事處」。請問這位放話者是誰？跟謝長廷什麼關係？現在謝長廷又主動去提已故的大阪處長蘇啟誠，好像這整起事件竟跟他這位駐日代表完全無關一樣，轉移焦點的用心何在？

一個想修法箝制言論自由的政府談「百分百言論自由」，這不是假新聞嗎？經驗告訴我們，政府沒有資格認定什麼是新聞的真假，否則一定會用來打壓對自己不利的訊息。

(中國時報)