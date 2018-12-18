2018年12月18日 04:10 中國時報 主筆室

台北市動物園幫貓熊「圓仔」報名參加大貓熊年會未成功，陸委會主委陳明通感慨地說「又是政治因素」，還說動物也有動物權與幸福權，卻忘記當年大陸送圓仔的父母「團團」、「圓圓」來台時，民進黨痛批喪權辱國、抗議抵制，把牠當成政治貓熊。

大陸贈台灣大貓熊始自2005年連戰到大陸參訪，但遭執政的民進黨反對，認為此舉有高度的政治化，直指接受貓熊就是承認台灣屬於中國，強力杯葛。直到2008年12月23日，圓圓和團團才由成都雙流國際機場，經過3小時飛行，正式入住台北市立動物園。

團團、圓圓抵台首日，就有民進黨市議員到場抗議，指責台北市政府大小眼，厚待貓熊卻虧待台灣黑熊，有民進黨市議員甚至表示，以後不准家人來看貓熊。

10年來，貓熊已成為台北市動物園看點，吸引許多國外觀光客造訪，團團、圓圓更已有了下一代圓仔，當年把貓熊視為政治貓熊的民進黨，相信許多人曾攜家帶眷到動物園看了不只一次。

陳明通說得也對，圓仔的幸福不應受到人為與政治因素干擾，因為動物就是動物，貓熊就是貓熊，當初把貓熊政治化的民進黨現在也該認錯，為了圓仔的幸福，大家都應幫牠一圓幸福夢。

只是陳明通說歸說，仍把無法參與會議視為政治因素，讓台北市長柯文哲氣得說「不要搞成政治貓熊」。如同台北市立動物園發言人曹先紹所言，責任不能全往別人身上推，若我方相關專業知識及保育上傲視群倫，就可能就暢行無阻。

陸委會眼光放高一點，別戴著有色眼鏡看兩岸事務。

(中國時報)