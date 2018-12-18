2018年12月18日 04:10 中國時報 林昭禎

法國黃背心運動持續延燒，接連幾個周末的示威、抗議，終於讓總統馬克洪提前送出耶誕禮物，不僅取消引發暴動的燃油稅，並祭出多項有利基層民眾的措施，包括提高每月最低工資100歐元，月退休金低於2000歐元者免繳社保稅，要求企業發放年終獎金等。「黃背心」雖仍堅持於15日照常上街，不過人數已大不如前。

其實「黃背心」運動蔓延之際，正值台灣的九合一大選，兩者皆因基層民眾對執政現況的不滿而反撲，不同的是一用選票教訓，另一則上演全武行迫使當局屈服。台、法兩國最高領導人的反應也很類似，均準備以調整政策平息眾怒，差別在法國總統已有具體方案，蔡英文總統還舉棋未定。

黃背心運動源自法國民眾反對即將於2019年開徵的燃油稅，儘管此舉是經2009、2014及2015年3次投票所認可的節能減碳措施，但對於必須仰賴汽車代步的鄉間居民或勞動階級而言，卻有被多剝了層皮的感覺。因為馬克洪政府一上台便取消富人遺產稅，且修改《勞基法》放寬雇主解雇限制，又從今年起開放外國資本進入法國鐵路市場，導致鐵路工人福利縮減，就這樣一步步醞釀出這場「貧富差距」之爭。

同樣地，這次九合一大選，席捲全台的「韓流」正是以翻轉「又老又窮」為訴求，贏得民眾認同。然而向來堅持「改革」與「正義」的蔡政府，在地方選舉大敗後3周，尚不知如何調整，以致拋出的議題，不管是平價煙，抑或返還「7天假」，都像騎驢的父子，動輒得咎。

回顧台、法近年來幾次政黨輪替的原因，皆與「人民想過好日子」有關，可見低薪與貧富差距擴大，並非我國所獨有，差別在解決之道是否奏效。事實上，薪資調漲與否，往往與就業供需有關，檢視2000年迄今，台灣凍薪十餘載，期間我們先後歷經「台灣接單、大陸生產」、「企業外移」，及全球金融風暴，直到2011年後薪資才慢慢有了起色。

遺憾的是，只要薪資數值和2000年的統計一比，便會出現「薪水倒退XX年」的新聞。究其因，藍綠兩黨在加薪對策上，都是以調漲基本工資為手段，但在增加就業部分，藍營則以降低遺贈稅，吸引台商回流；民進黨政府反而因「一例一休」修惡，衝擊外資來台意願，導致薪水僅微幅成長。

顯然地，長期景氣低迷下，民眾的耐心是有限的。新當選的韓國瑜市長便深諳此理，所以沒上任就急著招商，好讓市民看到希望，進而安心拚經濟。蔡總統如想提高支持度，再戰2020，就請「賞百姓一碗飯」，先從改革自己做起。

（作者為國家政策研究基金會研究員）

(中國時報)