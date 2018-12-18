2018年12月18日 04:10 中國時報 潘罡

當全球歷史進入大眾時代後，傳統定義的菁英階級對於大眾的看法，明顯出現分歧態度：一種熱情地擁抱芸芸眾生，相信群眾的智慧；另一種則懷抱著菁英優越感，基本上認為大眾是盲目的、可操控的，如同勒龐所指稱的「烏合之眾」。

這些看待大眾的分歧態度，在剛結束的九合一選舉中，展現得淋漓盡致。尤其民進黨慘敗後，諸如鄭文燦、陳其邁等迅速認清某種民意趨向，但更多的像陳師孟者流指稱民主倒退，認為大眾被「假新聞」所蒙蔽。還有文化菁英如張鐵志在海外媒體撰文抨擊台灣民眾有所謂「反智傳統」、功利主義以及人文精神低落。

有趣的是，2014年到2016年，台灣民眾讓民進黨完全執政，蔡英文成為台灣第1個女總統，結果被讚頌為「偉大台灣人民的勝利」。如今同一批選民用選票狠狠教訓民進黨，在這些菁英眼中，就變成「反民主」、「反智」，真是讓人啼笑皆非。假如像張鐵志所言，台灣民眾有所謂「反智傳統」，這意味「反智現象」必須由來已久且根深柢固，才能稱之為「傳統」。換句話說，2014年到2016年的選舉結果，循著張鐵志的邏輯，理當也是「反智的」，但當時他為何不站出來抨擊？直到如今民進黨慘敗才大放厥詞？

這些標榜民主進步價值觀的菁英，理當尊重群眾的選擇，如今冒出一堆鄙夷選民的說詞，乍看令人不解，但依據「權力／知識」的連結關係，很容易看出端倪。歷來政治總有一批菁英階層，他們披著知識分子的羊皮，但各種言論其實是為了服務他們所棲身或認同的權力結構。這回選舉期間，深綠菁英透過傳媒管道，諄諄提醒民眾不要被大陸網軍的訊息所誤導，不要被韓國瑜的「高雄發大財」迷惑了理想，沒想到群眾竟然做出相反的抉擇。

部分深綠菁英訝異之餘，只好在傳媒上汙衊大眾。事實上他們的顯意識或潛意識中，台灣民眾就是「烏合之眾」，需要不斷予以啟蒙。只是這回有些人怒氣甚盛，直接給大眾冠上「反智」、「反民主」、「缺乏人文素養」等判決，因此這種言論已不再是溝通，而是近似「規訓」的手段了。

但這種「規訓」在當代台灣注定失效。民主的前提就是信任群眾的智慧，台灣民眾經過多年民主洗禮，對很多言論已具有鑑別能力。菁英如果想讓自己的言論具有當頭棒喝的效果，必須竭力保持客觀公正，因此很多人偽裝成公共知識分子，但背後所代表的立場、背景與位置，如今藉由網路照妖鏡，早已無所遁形。這種情況下，菁英們猶然動輒對大眾發出「規訓」，才是真正的「反民主」與「反智」。可以預見，這種現象還會持續一段時間，這毋寧是台灣民主進程的一大諷刺。（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)