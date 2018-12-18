李沛旭操肌達陣謝蔡淑臻

2018年12月18日 01:10 中國時報 林淑娟 報導

李沛旭（右）首度以選手身分參賽，女友蔡淑臻也拿教練證陪著出席。

對健身充滿熱血與熱情的李沛旭，16日參加亞洲IFBB職業卡健美資格賽「男子健體」項目比賽，已是「高齡菜鳥」的他，備賽時間僅有7周，比賽過程中卻能被「Call out」做二次評比，他興奮表示，這個圓夢計畫也是他人生清單的達成，「20幾歲的夢想，在40歲時達標了。」

李沛旭從小體弱多病，一輩子沒有當過運動員，更不要說「選手」了，這次領到人生第一張「選手證」，和160位專業好手及運動員同台，對他有著無比的人生意義！雖然早年模特兒及演員生涯踏上過無數舞台，但這一天，他終於以一個「選手」，而且是該領域菜鳥身分站上一個專業的競賽舞台，心情無比緊張和興奮。

嚴控飲食天天運動

他有腸沾黏病史，兩年多前再度因為腸沾黏開刀住院，「18歲那次，我3天就下床放屁，兩年前，我8天才放屁，一個月後才能吃真的食物。如果下次再來，不知道救得了救不了。」他想當自己生命的鬥士，即便備賽過程必須進行嚴格飲食控制，每天重訓加有氧4小時也讓身體承受很大壓力，甚至有宿疾復發的潛在危險。

他特別謝謝「我的愛人」蔡淑臻，她是唯一陪伴他備賽的人，「這7周妳辛苦了。妳的全力配合支持；要忍受不能和我一起共進三餐、要忍受我減脂低碳水的情緒上陰晴不定。還在比賽中、全程當我的個人助理，照顧我並打理一切。Love you my Dear。」

(中國時報)