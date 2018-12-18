蘇有朋動工新作 趙薇自薦討角色

蘇有朋（右）和趙薇繼《中餐廳2》後再度並肩公開亮相。

友善列印
中國時報
報導
蘇有朋（右）稱讚強尼戴普親切沒架子。（取材自IG）

蘇有朋16日擔任第一屆海南島國際電影節頒獎嘉賓，在後台跟好友趙薇見到「強哥」強尼戴普（Johnny Depp），2人都興奮上前合照，蘇有朋大讚對方和善又紳士，開心將合照傳到Instagram，用英文寫下：「多榮幸能和強尼戴普合照！」

趙薇稱讚強哥本人比較帥，蘇有朋立刻翻譯給對方聽，強哥聽完露出害羞表情道謝。蘇有朋雖多在大陸發展，依然維持不錯的英文程度，儘管在微博坐擁龐大粉絲數，特地為國際粉絲開設Instagram，經常以英文分享私生活動態，也讓更多年輕影迷了解「蘇導演」。

第3部作品更慎重

經紀人表示，蘇有朋之前為拍攝實境秀《中餐廳2》，不只看食譜學做菜，也找老師練習英文，「他一定準備好才去做，過不了自己這關的，不會呈現給觀眾。」

蘇有朋前兩部執導作品票房不俗，讓他有了億萬導演封號，他更加慎重看待第3部作品，終於尋獲喜愛題材，下半年正式動工，正與編劇共同將故事衍生成劇本，更親自做田野調查，他說：「這部會是自己非常喜歡也是很想要讓大家多認識蘇有朋的一部電影作品。」

《嫌疑人X的獻身》找來林心如演出，蘇有朋前日談新片，趙薇故意在旁插話：「導演，能給我個角色演嗎？」他也搞笑回應：「大家都聽到了！」看出2人無時無刻都在互逗的好交情。蘇有朋是否會重返演員工作，經紀人回應：「他現在想專注把一個身分做得更好。」

(中國時報)

簽孫安佐？吳宗憲：我麻煩夠多 謝盈萱飆演技呂薔冒雞皮疙瘩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。