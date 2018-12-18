蘇有朋動工新作 趙薇自薦討角色

2018年12月18日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

蘇有朋（右）稱讚強尼戴普親切沒架子。（取材自IG）

蘇有朋16日擔任第一屆海南島國際電影節頒獎嘉賓，在後台跟好友趙薇見到「強哥」強尼戴普（Johnny Depp），2人都興奮上前合照，蘇有朋大讚對方和善又紳士，開心將合照傳到Instagram，用英文寫下：「多榮幸能和強尼戴普合照！」

趙薇稱讚強哥本人比較帥，蘇有朋立刻翻譯給對方聽，強哥聽完露出害羞表情道謝。蘇有朋雖多在大陸發展，依然維持不錯的英文程度，儘管在微博坐擁龐大粉絲數，特地為國際粉絲開設Instagram，經常以英文分享私生活動態，也讓更多年輕影迷了解「蘇導演」。

第3部作品更慎重

經紀人表示，蘇有朋之前為拍攝實境秀《中餐廳2》，不只看食譜學做菜，也找老師練習英文，「他一定準備好才去做，過不了自己這關的，不會呈現給觀眾。」

蘇有朋前兩部執導作品票房不俗，讓他有了億萬導演封號，他更加慎重看待第3部作品，終於尋獲喜愛題材，下半年正式動工，正與編劇共同將故事衍生成劇本，更親自做田野調查，他說：「這部會是自己非常喜歡也是很想要讓大家多認識蘇有朋的一部電影作品。」

《嫌疑人X的獻身》找來林心如演出，蘇有朋前日談新片，趙薇故意在旁插話：「導演，能給我個角色演嗎？」他也搞笑回應：「大家都聽到了！」看出2人無時無刻都在互逗的好交情。蘇有朋是否會重返演員工作，經紀人回應：「他現在想專注把一個身分做得更好。」

(中國時報)