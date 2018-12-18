黃子佼預告 發片日直播開箱

陳大天（左起）、大霈、LiveMe CEO何雁丹、黃子佼、丹尼斯昨出席直播盛會。（盧禕祺攝）

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吳克群受邀壓軸表演，吸引直播主拍攝。（盧禕祺攝）

黃子佼搭檔丹尼斯、大霈聯手主持LiveMe「璀璨之夜 全球盛典」，17日在台北舉行，黃子佼將在26日發片，他表示自己很重視直播產業，可惜沒太多時間直播，所以他預告發片當天將開直播做新專輯的開箱；而LiveMe CEO何雁丹也在活動進行中大方認購了2019張黃子佼的新專輯《Live&Life》。

黃子佼透露，2年多前LiveMe剛進入台灣，他擔任內容長，「我就憑直覺幫他們代言，現在看到成績覺得很開心，只可惜我沒太多時間直播。」他當著中外嘉賓面前首唱新歌〈一顆心只能給一個人〉，前晚練唱練到凌晨1點半才睡。

吳克群壓軸

昨由安那唱跳〈PARTY CRASHER〉、〈2 ANGE ANNA〉2首快歌開場，吳克群壓軸演唱〈為你寫詩〉、〈I Believe〉、〈你敢不敢再傻一次〉3首歌，沈玉琳、徐乃麟、愷樂、小宇等也出席盛會。

LiveMe直播自2016年落地美國，為落實串起全世界的概念，向海外扎根，團隊至今遍及美國、歐洲、巴西、印尼、印度、俄羅斯等85個國家，全球已超過8000萬下載量、年觀看數突破187億小時，APP被開啟次數逾1.5億。

CEO何雁丹在典禮上也提到，成立直播平台就是要連接世界、連接快樂，「我一直有一個夢想，我想讓每一個普通人，透過小小的螢幕，擁有自己的舞台，成就他們的夢想。」

(中國時報)

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