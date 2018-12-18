登坂廣臣 秀肌情惹尖叫

2018年12月18日 01:10 中國時報 報導溫博鈞（神戶傳真）

「放浪一族」（EXILE TRIBE）人氣團體「三代目 J Soul Brothers」主唱之一登坂廣臣，16日在日本神戶開個唱，見到台灣媒體開心表示：「很想見到台灣的歌迷朋友們，明年希望有機會訪台。」

這次「HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 “FULL MOON” 」巡演預計全巡演有20萬人參與，登坂廣臣近年在各領域演出人氣高漲，連歌迷會粉絲都有抽不到票的情形。

他曾與EXILE的TAKAHIRO來台宣傳主演電影《NHK熱血街頭 HiGH&LOW THE RED RAIN》，「當時根本沒想到會有粉絲接機！台灣粉絲的熱情真令人難忘。」

演唱會上他與多位女性表演者呈現激情、深情、爭執等各種互動，不時小露結實身材，露一回粉絲叫一回，一段與舞者親熱纏綿的舞蹈，攝影機直接貼身拍攝，情挑場面大大映在螢幕時，歌迷們不斷尖叫。

三代目年底忙翻

他演唱多首曲子與他演藝生涯有關，如參加甄選初賽唱的歌，「心中有很多感觸，謝謝這些歌讓我順利合格通過展開演藝工作。」

三代目年底忙翻，也被選入《NHK紅白歌合戰》演出，「成員平時各忙各的，這時期能聚一起很高興。」他雖說自己不擅長在舞台上講話，卻也拿黃色勁裝開玩笑：「是不是像李小龍？」又自爆在福岡場舞台上大摔跤，逗笑全場、露出傻氣純真一面。

他透露日前洗澡想起沒有專屬的三代目粉絲專稱，突發奇想提案「mate」，因為說到Soul常想到Soulmate（靈魂伴侶），「其他團員若不同意，我會先道個歉，然後跟大家談談！」本次巡演影像產品將於明年2月在日本推出。

(中國時報)