劉兆玄：小國寡民更近王道

2018年12月18日 01:10 中國時報 報導涂育晨

王道永續指標（Wang Dao Sustainability Index，WDSI），強調仁政、反霸、民本、生生不息、同理心為出發，是全球第1個融入中華文化王道思維的全球永續發展評比。由前任行政院長劉兆玄擔任董事長的「中華文化永續發展基金會」與台大胡佛東亞民主研究中心共同籌建，中央研究院院士朱雲漢擔任計畫主持人。

永續發展一直是全球關注焦點，中華文化永續發展基金會16日舉辦全球發表會，公布最新王道永續指標，世界兩大經濟強權，美國與中國大陸分別為第35及40名，台灣在第36名，所謂超級強權、金磚國家皆落出10名外，排名引起各界議論，雖關注點各異，卻都認同WDSI為全球提供另一套發展結構。

讚揚儒家智慧深遠

同屬北歐國家的瑞典、挪威、丹麥分居前3名，排名前15名的國家人口數均不超過1億人，共通點都是小國，朱雲漢指出：「小國雖無大國的人口或資源，但小國易做到均衡。」劉兆玄坦言：「國家因霸而強大，因強大而愈霸，小國寡民更易走向王道。」他認為國家又大又王道是理想，WDSI或許無法為每個國家提出解決問題，卻能為不同國家指出發展方向。

與會人員不乏各領域權威，前總統馬英九關心永續發展議題，逐一聽取調查小組報告與專家講評，引述孟子曰：「不違農時，榖不可勝食也；數罟不入洿池，魚鱉不可勝食也。」比對西方國家直到1990年代，才正式規範漁業不可使用流刺網捕魚，讚揚儒家智慧深遠，他期盼WDSI能永續經營。

劉兆玄相信，中華文化王道思想能為混亂的世界帶來新思維，創造跨世代公義的價值觀體系，藉由制定WDSI，為人類指引出永續方向。

(中國時報)