孟耿如展率性 私服不可愛

孟耿如私服走率性路線，也曾多次表示偏好版型寬鬆的男裝，穿TOD'S x Alessandro Dell'Acqua聯名系列真皮夾克13萬1900元、真皮低跟靴4萬5300元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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TOD’S與義大利設計師Alessandro Dell'Acqua聯手，以創意視野翻玩品牌DNA。（TOD'S提供）
TOD'S x Alessandro Dell'Acqua蝴蝶低跟鞋，3萬1600元。（TOD'S提供）
TOD'S x Alessandro Dell'Acqua聯名系列真皮低跟靴，4萬5300元。 （TOD'S提供）
TOD'S x Alessandro Dell'Acqua聯名系列蝴蝶低跟涼鞋，3萬700元。（TOD'S提供）
外型俏麗的孟耿如，此次欲藉著推出新專輯，打破眾人腦中的既定形象，穿TOD'S x Alessandro Dell'Acqua聯名系列風衣外套5萬9100元、蝴蝶豆豆鞋2萬2300元。（JOJ PHOTO攝）

女星孟耿如演而優則唱，日前推出新專輯大聲宣告自己「不可愛」，她坦言私下是個很man的女生，不愛自拍，更受不了素色的雪紡洋裝，這次因緣際會下有發片的機會，想用歌聲推翻眾人對她的既定印象。

偏愛寬鬆男裝剪裁

孟耿如私下造型走率性路線，在專輯中附贈的寫真書裡，就已充分發揮獨特個性，選穿不少具有不對稱細節及寬鬆輪廓的服飾，營造出古靈精怪的氛圍。曾多次表示偏好男裝剪裁的她，衣櫃裡早已掛滿15桿各式單品，並笑稱目前物欲很低，如果偶然碰到心儀的東西時，她則會展現出不屈不撓的洗腦功力，讓未婚夫黃子佼出手，購入兩人都能穿著的時尚單品。

目標集滿4大時裝周

雖然小倆口的婚期尚未擬定，但挑戰過米蘭時裝周的孟耿如，卻想藉由參與時尚盛會方式，在婚前完成一些婚後沒辦法完成的事情。她坦言：「（跑時裝周）辛苦歸辛苦，但對開眼界是非常棒的時機，希望可以在婚前集滿4大時裝周。」

鏡頭前，孟耿如穿上義大利精品TOD'S與設計師Alessandro Dell'Acqua的聯名款新作，重溫時裝周時的美好時光。TOD'S藉全新T Factory Project展開跨界合作，透過創意視角重新翻玩品牌DNA，首波與Alessandro Dell'Acqua的聯名系列，即以經典皮革原色、裸粉等不同材質出發，演繹出優雅前衛的品牌精神。

(中國時報)

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