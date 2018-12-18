時尚宮鬥 延禧后妃拚貴氣

2018年12月18日 01:10 中國時報 陶福媛 報導

吳謹言佩戴TASAKI abstract star鑽石櫻花金耳環與戒指。（擷自吳謹言微博）

《延禧攻略》中飾演舒妃一角的李春媛，佩戴MIKIMOTO珠寶登上《舒適COMFORT》雜誌封面。（翻攝COMFORT封面）

DE BEERS的Arpeggia鑽石耳環，80萬5000元。（DE BEERS提供）

TASAKI abstract star鑽石櫻花金耳環，18萬9000元。（TASAKI提供）

MIKIMOTO BLOOM Collection南洋珍珠和Akoya珍珠鑽石耳環，36萬9000元。（MIKIMOTO提供）

清宮劇《延禧攻略》掀熱潮，後宮嬪妃出了宮後並沒閒著，近來吳謹言、佘詩曼、李春媛等紛紛佩戴各大品牌的珠寶新品出席活動，清宮劇的后妃貴氣上身，展現超強氣場。

近日《延禧攻略》女主角吳謹言以一身青春俏麗的短裙現身新劇《外灘鐘聲》發布會，佩戴TASAKI珍珠Abstract Star鑽石櫻花金耳環與戒指飾品，強烈的設計感為她更添氣勢。

日前出席安徽衛視《2019國劇盛典》的香港視后佘詩曼，以黑色曳地禮服佩戴De Beers鑽石珠寶，猶如《延禧攻略》的嫻妃上身，風華絕代。至於在戲中飾演舒妃一角的李春媛，也佩戴MIKIMOTO珍珠項鍊、耳環和胸針登上《舒適COMFORT》雜誌封面，展現女性迷人風采，完美呼應她在劇中后妃的高貴氣質。

(中國時報)