路跑精緻化 有特色就秒殺

2018年12月18日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

New Balance贊助2019 Taishin Women Run Taipei，推出輕量跑鞋「蜂行者Zante Pursuit」3450元。（New Balance提供）

亞瑟士於路跑賽前，提供教練進行核心與伸展訓練，幫助跑者在運動中保護自己。（亞瑟士提供）

明年4月的PUMA夜跑活動，推出「購鞋免抽籤報名」優惠吸引民眾，鞋款3980元。（PUMA提供）

為落實在路跑中結合寓教於樂，亞瑟士也舉辦生態導覽，讓跑者深入認識溪頭山林。（亞瑟士提供）

PUMA的螢光夜跑每年人數眾多，明年將共有1萬6000人報名參與。（PUMA提供）

民眾瘋路跑已有多年，每每賽事一開放報名總是秒殺，有了死忠跑者支持，如何變化特色、推陳出新，成了主辦單位努力的方向。除了銀行舉辦的萬人台北馬拉松，運動品牌如亞瑟士、PUMA等結合資源與自家鞋款，也年年舉辦路跑活動，其中亞瑟士近期以「全台空氣最清新路跑」為特色，將場地拉到溪頭森林園區，在空汙紛擾下體驗大自然芬多精。

亞瑟士邀跑者森呼吸

亞瑟士於前天（16日）舉辦溪頭生態路跑，不同於常見的台北都市馬拉松，這次僅開放600位名額，縱使地處較偏遠，仍不乏各年齡層跑者積極參與。依自身狀況推出12K與5K兩種路程，讓跑者途經銀杏林區、高聳的神木林道、雲海瞭望台等，攀至頂點的海拔1376公尺，一路上被大自然的芬多精包圍。

亞瑟士總經理謝玉真表示，路跑趨勢已是「重質不重量」，不用在意得到最好的成績，而是享受彼此在活動中感情的交流，即使用走的，都有充裕時間可完賽，在賽事前也提供跑者核心訓練與生態導覽，不要只是單純來跑步，而是「享受」當下，預計明年也繼續規畫類似活動。

PUMA推購鞋免抽籤

主打潮流掛的PUMA，明年4月將首創全新5K團體組別「校園星Run組」，廣邀大專院校年輕學子組隊，也提供購鞋就免抽籤的優惠，目前已有1萬6000人報名，台北就達1萬人，高雄則是6000人。PUMA表示，本次高雄站21K的菁英挑戰組，將延續生態文化路線，途經愛河溼地公園、內惟埤文化園區、願景橋、與中都唐榮磚窯廠等，同樣感受高雄自然氣息。

New Balance挺女力

New Balance則贊助明年4月的Taishin Women Run Taipei，以女力精神推出全新輕量跑鞋「蜂行者Zante Pursuit」，支持新時代女性的獨立態度，也將展開一系列的全方位跑步訓練課程，從基礎訓練、速度提升，到賽前準備的完整計畫，詳情可洽官網。

(中國時報)