超市量販 青森蘋果好禮到

全聯日前赴青森，實地了解青森蘋果栽種和採收的過程。（全聯提供）

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中國時報
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全聯日本富士蘋果，紅色外皮，果肉較粗、帶沙感，多汁且酸甜適中，價格店洽。（全聯提供）
愛買「日本金星蘋果」，25日前單顆79元。（愛買提供）
家樂福「日本青森縣小蜜富士蘋果」，每盒約7顆至10顆，每盒2公斤1788元，全台限量1000盒。（家樂福提供）
全聯王林蘋果，外皮呈黃綠色，果肉綿密緊實、香甜多汁，幾乎不帶酸味，價格店洽。（全聯提供）

免出國就能吃到日本產地直送的青森蘋果，超市、量販看好年底和春節是送禮旺季，引進被視為世界第一品質的青森蘋果搶攻商機。全聯首次與青森蘋果對策協議會合作「青森蘋果節」，並從即日起至明年1月13日舉辦20場試吃會，帶動來客和買氣。

裸賣、箱購皆滿足

全聯精選有「蘋果界國王」之稱的「王林」、最受歡迎的「富士」、號稱是世界最大蘋果品種的「世界一」，與奶油色外皮、略帶有西洋梨的口感的「金星」等品種，行銷部協理劉鴻徵表示，今年在全台近千家全聯門市都能買到新鮮香甜的青森蘋果，除了裸賣、2入包裝，也強打8入「箱購」，滿足消費者年節送禮需求。

日本青森縣位在日本本州最北端，氣候四季分明且涼爽，雪多、溫差大，產出的蘋果水分多、脆度高、甜度夠、鮮甜爽口深獲台灣消費者喜愛，1年約產出15億顆蘋果、約46萬噸，排列可繞地球3周。好吃的祕訣在於不只講究栽種，採收後同步由高科技設備與人工雙重篩選、分類，透過光感應篩選，相同甜度、著色度以列出等級，品管嚴格、精準；來台前會先送到打入氮氣、抽出氧氣的0度冷藏室，讓蘋果「冬眠」保鮮。

多款品項限時優惠

家樂福也與日本青森縣合作，引進10款青森蘋果，像是特級金星、蜜富士、大紅榮、千雪、小蜜富士、套袋富士、陸奧（慕姿）、世界一、玉林、土岐等蘋果；也引進13款青森縣農特產商品，像是以連續7年獲獎的100％蘋果汁，推出獨家的100％蘋果汁禮盒組，藍色森林蘋果果醬、蘋果點心脆片等，看好業績可較去年同年增逾5成。

愛買上月推出日本青森toki蘋果，因品質跟價格CP值高，今年銷量衝破紀錄，平均2周賣出10萬顆。即日起部分商品有79折起優惠，世界一99元、金星79元、蜜富士39元；26日後再推出日本青森蘋果系列9款新品，包括千雪、名月、王林等品種。

(中國時報)

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