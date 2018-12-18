超商轉型複合店 職人手沖變身咖啡廳

2018年12月18日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

獨家輕食也是全家咖啡店一大亮點，包括紐約乳酪蛋糕、抹茶烤布蕾、巧克力慕斯蛋糕等輕食，適合附近小資上班族來場下午茶。（吳奕萱攝）

7-11陸續推出限量精品咖啡活動，如今年4月的「巴拿馬詹森莊園藝伎」現煮咖啡，每店限量100杯帶動話題。（7-11提供）

全家於台北仁愛路圓環附近開幕Let’s Cafe旗艦店，24小時提供手沖咖啡、獨家輕食。（全家提供）

據統計，台灣咖啡市場達700億商機，與美國、韓國比較仍有大幅成長空間，超商不畏咖啡店競爭激烈，也插旗開啟自家咖啡廳複合店，在採用手沖咖啡機、單品豆，及24小時營業下打出自家特色。

全家便利商店即起於台北仁愛圓環商業區，與UCC合作，開幕Let’s Cafe咖啡旗艦店，76坪的店舖一進門就是寬敞的咖啡廳區域，後方才是零售貨架，店員穿著咖啡職人的制服做起手沖咖啡，加上獨家的三明治、調理麵包等輕食甜點，鎖定附近廣大上班族。全家表示，目前先以首家試水溫，日後再評估拓點計畫。

店內首波導入的單品咖啡豆，有耶加雪菲、黃金曼特寧，與昨（17日）起連續6天販售的阿里山豆，每日限量50杯，單杯150元，體驗充滿麥香與茶香的台灣精品豆。另一方面，7-11從去年開始便投資6億元在咖啡茶飲，導入最先進急速冷卻系統，提升冰飲風味，及新增「自動調教系統」，提升磨豆穩定度，也積極強化精品咖啡話題，例如今年的耶加雪夫-托爾、衣索比亞-都諾米娜、耶加雪夫-孔加3款精品咖啡，購買客層以25～40歲的男女上班族為主。

(中國時報)