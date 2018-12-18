2018年12月18日 04:10 中國時報 陳春有

「欣賞好劍要用眼，鑄磨寶劍要用耳，聽見了，不代表聽到，真正的聽道，是道理的道，別人十年磨一劍，我一生只磨這個道理。」

從沒想過現實中還有鑄劍師這行業，想像中的鑄劍師應該是在荒郊僻壤的磚房裡，上身赤膊，下著粗布寬褲，頭綁著毛巾，在火紅的鐵上專心敲打，直至長劍成形，對我來說，那只是高級的打鐵匠罷了。

初見鑄劍師是在捷運旁的巷子裡，不甚起眼的住家外觀，感覺不到一點劍氣，我略感失望的手，推開平凡無奇的玻璃門，映入眼簾的是高掛牆上的匾額，寫著「空僉」二字，旁邊擺了幾張劍師與明星捧劍的放大合照，客廳內牆四周擺滿高櫃，慘白的燈光照不進櫃內的長劍，讓原本的我想觀賞日出，卻看到滿山頭的雲霧。

鑄劍師瘦骨嶙峋，一襲唐裝鬆垮地掛在單薄的骨架上，他以濃厚的南部鄉土口音親切問候並請我入座，看到那偌大的樟木雕茶桌，剎時有種到南部農家喝茶的錯覺。

一生只做一件事的人，果真除了那件事之外，什麼都不會說，唯有談起他的志業，才會把他心中的那本秘笈翻開，讀給你聽，往後斷斷續續的十天，我像聽說書人說故事那樣，越聽越入味，越聽越神奇。

第一天，鑄劍師的手不停泡茶、遞杯，口述幼年的嘉南平原，盜匪四起，村民為了自保，成立自衛鄉團，每日傍晚練劍的廣場旁，有位少年在路燈下，捧著諸葛青雲的小說，一頭栽入那個手持寶劍、行俠仗義的空幻世界。

聽完故事，我沒看也沒摸到寶劍，連那些似乎被封印的櫃子也沒打開，鑄劍師有氣無力的身子送我到門口，和藹的笑容跟我道再見，沒有「有閒擱來」這類客套說詞，但我已決定隔日要再次造訪。

回家的路上，我不斷自忖自問，大多是一些過去從電視或小說吸收關於劍的知識，後來我才知道這些傳說已久的知識，不僅荒謬，更是加速傳統文化崩毀的根源。

第二天透過朋友再次跟劍師約定時間，踏入同樣平凡的房子，一樣的茶桌、茶具、茶食，同一套唐裝，鄉土口音，沒有任何銳氣的劍櫃，但一坐下來的話題，如同寶劍出鞘，將空氣、光線、聲音盡攝入劍身，劍鋒圓潤如舌，吐出千古失傳的奧秘。

「我獨門的鑄劍口訣是，九天鐵、六淬火、三雄成、零極限。」

我終於明白為何有人會寫出穿越時空的故事，因為當下確實有種今古重疊的奇異感，鑄劍師引我走入時空膠囊，來到深山可仰望星空的洞穴裡，開始解密失傳的鑄劍工法。

要成就一把寶劍，材質是首要條件，唯有超凡的合金才能鑄磨成呵髮即斷的最高境界，古人要獲取這種神級般的材料，單靠人力絕對不可能，大氣層熾熱將殞石雜質燃燒殆盡，高壓將密度壓縮至極，再加上摩擦力億萬次琢磨，煉鍛成絕無僅有的金剛鐵石，因此，歷史上傳奇寶劍，莫不取自這種所謂的「天鐵」。

劍師在多年遍尋古書，不斷摸索，師法古人刨根究底的精神，打破框架與侷限思考，加上另外一成與歐洲金屬專家合作的獨門配方，終於成功還原天鐵的百分之九十成分，他稱之為「九天鐵」。

我趁著遞茶空檔，趕緊提出我心目中最大的疑問：「傳說中寶劍不是用人骨或者人跳入火爐才能成就嗎？」

這問題一出，劍師猛地放下茶杯，鏗鏘有力答：「邪劍，邪說。」

鑄劍師不多言，喝了一口茶，繼續解說六淬火技術，許多艱澀名詞強行進入我耳內，但被我無知的篩子給擋住，這一天依然與寶劍無緣，但聽到劍師對於正邪分野的氣度，就像一劍劈開天地那般，雷鳴霹靂。

接下來三天我和劍師共進午餐，看他只挑幾樣菜式、半碗飯，眼前這位清瘦如柴的人，和印象中粗壯臂膀、在烈火中敲打的形象，實在很難聯想在一起。

「鑄劍最重要的不是力氣，而是神。」

聽到神字，我耳朵聳立，以為即將進入神靈話題，那才是精彩之處，不是嗎？

我按下手機的錄音鍵，不想錯漏任何一字，劍師隨即舉起筷子，立於眉心說：「心不正，劍脊不工整；心不靜，劍鋒不圓潤；心不定，劍氣不安穩，鑄劍之神在我心中，磨劍之力在我氣中。」

我靜靜聽著，開始察覺他的力氣不在手上，而是內心的穩定與沉靜，他放下筷子，端起茶杯，解釋「空僉」二字，人生如茶，空杯以對，就有喝不完的好茶，就有裝不完的歡喜和感動；僉字，劍去刃，為人不彎不曲，心懷正義，這就是鑄劍的道理。

聽了五天的劍道，連劍鞘都沒碰著，更別說親手秤秤寶劍，看到底有幾兩重？是輕靈飄逸，還是俐落如風？

我並未真的提問，共食午餐三日，和劍師道別後，暗自後悔應該提出賞劍的要求，但當我回想起那幾把直立於櫃子裡的寶劍，總會有一種肅然起敬、只能遠觀的距離感，令人不敢冒昧造次，直到一個禮拜後接到劍師來電，邀我到他的磨劍工坊。

「磨劍非得在吉日、吉時、吉心如鼎三足平穩時，才能做到，這正是『三龍製劍』玄奧心法。」

車子穩穩駛在偏遠的產業道路，月亮高掛在山頭，劍師一路少話，他交代我要讓心沉靜，而禁語是最好的方法，磨劍的吉日依照古老傳制所訂，吉時則都在深夜，那麼，吉心呢？這問題我一到工坊，就明瞭了。（待續）

(中國時報)