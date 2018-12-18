2018年12月18日 04:10 中國時報 程皎暘

艾艾琳告訴我，母親死後，她抑鬱不減，看醫生、吃藥，花了很多錢，沒多久，藝術學院又把她辭退，她就慌了。

「我這個人，提前消費慣了，根本沒積蓄，忽然一下沒工作，又沒到可以領長者津貼的年紀，怎麼活呢？我就想，反正媽不在了，就把她的臥室出租吧。結果，仲介一聽我這個情況，就給我推薦了一個以房養老的理財計劃。說什麼把我的房子授權給他們，他們再幫我把房產投資到理財產品裡去，這樣我不僅不用和陌生人合租，還可以每月有收入。我哪懂那麼多？那時也吃藥吃迷糊了，只覺得他們說的正是我要的，就簽了合同。結果呢，半年還不到，追債公司的人來了，說什麼我的理財帳戶已經入不敷出，必須賣房抵債──你還記得上次在地鐵站碰見我嗎？那時我就已經賣了房，在九龍塘附近和別人合租，畢竟在那住了一輩子，不捨得離開。但跟陌生人住久了，還是覺得不自在，而且租金又漲了，我承受不起，才搬來這裡一個人住。」

居然是這樣。我久久說不出話，腦子裡回放艾琳過往的身影，那樣精緻的裝扮，彷彿從時裝劇裡走出來的傳奇富太，精靈古怪、無所不曉。或許我高估了歲月對艾琳的仁慈。此刻我才意識到，她其實也是一個老人，一個並無兒女傍身，又無長輩可依的老人。

「那你現在還好嗎？有找其他工作嗎？」

「放心，我還有幾個老友，介紹我做網劇編劇。不過我很少看過網上的東西，總是被罵，說我寫得像TVB的狗血劇──廢話！我本來就是TVB出身的嘛！」艾琳又笑了，「現在我的上司比你還年輕，我拿的稿費也和剛畢業的年輕人一樣。我真是逆生長呀。」

望著艾琳突兀在空氣裡的黃牙，我不知是笑還是不笑。

好在電腦桌上的顯示屏在此刻亮起。

「喔，等我一下，我看個郵件。」艾琳起身，坐到電腦前。

她從抽屜裡翻出眼鏡──還是曾經時髦的貓眼鏡，但鏡腿斷了一只。她弓著身子，伏案向前，雙眼無限逼近屏幕，像嗅著氣味一樣，努力掃過密密麻麻的文字。

我看著她那弓如蝦仁的背影，仿彿見到一只烏龜，攀在巖石上，緩慢又努力地喘氣，一呼一吸，消耗的都是血、都是肉。

離開艾琳後，我久久無法將思緒從電腦前的背影上抽離。這個背影不斷變形，彎曲，膨脹，又縮小，最終成了那個在我面前脫下上衣、變身成龜的癡呆阿婆。她對著我笑，努力揚起滿臉的褶子，似乎要把自己折成一朵紙花獻給我。

但廣告策劃案依然得繼續。即使我此刻提出抗議，拒絕拍攝將貧苦老人浪漫化的宣傳片，主管也一定會派別人來完成──那人說不定會提出更虛情假意的故事大綱。我又何苦為此丟了飯碗？再說，米婭也提過，匯發集團會和拾紙皮的老人合作。既然是合作，那就是雙贏，說不定，那些老人會因此而得到不錯的報酬呢？就像那癡呆老人，之前住在安老院有什麼好？現在被匯發集團請了去，反倒有了獨立的生活空間，被專人服侍著，活得比以前更有尊嚴吧。

就這樣，我說服了自己。接下來的一切就都好辦了。雖說請不到艾琳做主演，節省不到預算，那就乾脆找整容失敗的老牌豔星董晴晴。別看她臉塌了，但放得開，時常拍直播自黑，網絡人氣不減。很快，匯發集團就與我司簽了合約，我也就鬆了口氣。此後，這案子便不歸我管，派執行部門的同事按我的策劃案去完成拍攝、後期制作與視頻投放即可。（待續）

(中國時報)