小英親上火線 籲防堵非洲豬瘟！全民守護滷肉飯

2018年12月19日 04:10 中國時報 陳麒全 、 崔慈悌 、 游昇俯 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統在總統府的迴廊談話中，呼籲「防疫大作戰、守護滷肉飯」。（季志翔攝）

機場全面戒備「非洲豬瘟」 違者最高罰百萬

農委會17日宣布提高自疫區違規攜帶豬肉製品入境裁罰，新罰額昨日第一天上路，桃園機場查獲2件陸配違規攜帶豬肉乾及火腿腸，各開罰20萬元。為防堵非洲豬瘟入侵，蔡英文昨天「迴廊談話」親上火線，並拿出「防疫大作戰，守護滷肉飯」的看板，呼籲全民防疫。

自疫區攜帶肉乾入境 首罰20萬

桃園機場海關及防檢局人員昨天上午11時許，先在何姓女子託運行李中查獲15片豬肉乾，開出首張20萬元罰單；不到2小時，又在另一名自西安返台的陳姓女子行李中查獲雙匯火腿腸，再祭出第2張20萬元罰單。

何女得知被開罰高額罰鍰，嚇得一直重覆說：「我不知道！我不知道！」她向海關表示，在大陸買15片豬肉乾花了20多元人民幣，總重約200公克，不知道不能帶肉類入境台灣；陳女也表示不清楚不能帶肉品入境，當她被告知即日起遭查獲自疫區攜帶肉品入境，要被罰款20萬元，嚇得直說，一個月薪水才2萬多元，不知要還多久，真的會被罵死，「太誇張！」

蔡促陸即時通報 不要隱匿災情

為防堵疫情，蔡英文總統繼前天與行政院長賴清德聽取農委會簡報，將反制非洲豬瘟提升到國安層級外，昨天再度發表「迴廊談話」親上火線，強調非洲豬瘟比口蹄疫還嚴重。

蔡英文以1997年從中國大陸傳入口蹄疫為例，當時台灣中斷所有豬肉外銷，遭受的損失將近1700億元，歷經逾20年努力，現在希望台灣能很快從口蹄疫疫區中除名，卻在這個關鍵時刻碰到非洲豬瘟問題。

她也正告中國大陸政府「不要隱匿災情」，並且有義務即時通報我們各項防災所需要的資訊。

蔡英文說，一旦非洲豬瘟入侵，牽涉到的不只是養豬產業，甚至牽涉到很多豬肉製品、食品加工業以及餐飲業，像是早餐的火腿蛋、午餐的滷肉飯、排骨飯以及夜間的小吃攤，對台灣產業的衝擊相當可觀。

降低衝擊 學者籲兩岸共同防疫

台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗則表示，過去非洲豬瘟每年傳播速度約100公里，大陸的疫情顯得很不尋常，即使現在因為兩岸關係降溫，但非洲豬瘟牽涉國際動物疾病防治，不應任其擴散；台大獸醫專業學院教授周晉澄也表示，期待大陸能將非洲豬瘟流行病學資訊提供台灣了解，讓兩岸共同防禦非洲豬瘟疫情。

農委會副主委黃金城表示，一旦國內出現非洲豬瘟疫情，發生案例養豬場將全場撲殺，其半徑3公里內養豬場則進行移動管制，有疑慮豬場須經病毒檢測為陰性，至少14天無案例再發生才可解除管制。

(中國時報)