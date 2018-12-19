台南、彰化、金門 明年3／16補選立委！國民黨廣徵最強棒 民進黨新主席處女戰

2018年12月19日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 曾薏蘋 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

中選會昨公告，台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣立委補選投票，訂於明年3月16日（周六）舉行。國民黨希望延續九合一大勝氣勢，開始廣泛徵詢「最強棒」；民進黨黨主席將在1月6日補選，因此這3席立委補選提名作業，將成為新任黨主席處女戰。

北市中市 1月27日先選

九合一選舉落幕，共有5席立委、分2次進行補選，皆被藍綠視為2020年總統大選前哨戰。北市姚文智請辭立委後所留缺額與台中市盧秀燕所留缺額，將在1月27日進行補選，各政黨候選人都已辦妥登記。接著，黃偉哲、王惠美與楊鎮浯等3席立委當選縣市長，3席缺額依法須於明年3月24日前完成補選。中選會昨決議，將於1月4日發布選舉公告，1月14日至18日受理候選人登記申請，2月25日抽籤號次，3月6日至3月15日辦理公辦政見發表會，明年3月16日舉行投票。

民進黨須固守台南不能輸

綠委評估，需要補選的這5席立委，除了北市姚文智及台南黃偉哲，另外3席原本都是國民黨的席次，因此必須固守台北市與台南市這2席，絕對不能輸。

民進黨今召開中執會，提請審查第16屆黨主席補選參選人資格，這次黨主席參選人除游盈隆，還有中生代共推的卓榮泰。在1月6日黨主席選出後，台南市、彰化縣及金門縣3席立委補選提名，將成為新任黨主席處女戰。

對於台南市、金門縣、彰化縣立委補選，國民黨目前也都在廣泛徵詢地方意見。台南市立委補選的熱門人選，台南市議員謝龍介並未表態參選，反倒是希望找年輕形象好的政治素人；彰化縣則有前彰化縣副縣長柯呈枋表態投入初選，此外還有縣議員涂淑媚、林庚壬，及鹿港豐安聯合診所院長蔡明忠都有意願參選；金門縣部分也表態者眾多。

(中國時報)