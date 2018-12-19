被新系綁架 小英笑答旁邊坐一個！蔡鄭會好暖心「大老政治已結束了」

2018年12月19日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

蔡鄭會18日登場，2人互動熱絡，與蔡柯會的冷感大不同。鄭文燦原本說不會有密室會談、只談市政，但當媒體問到內閣改組、黨主席選舉，甚至問蔡英文是否被新潮流綁架？蔡笑說她旁邊就坐了一個新潮流（鄭文燦）；鄭文燦則趕緊說，過去大老政治已經結束了，推行政院祕書長卓榮泰競選黨主席，與任何派系都無關。

「台灣各地今天都比較暖和，不是嗎？」蔡英文以此擋掉與柯P相當的問題。鄭文燦為了這場座談會，花很多時間推銷桃園重大施政，包括桃園航空城計畫、軌道三心六線，先由副市長游建華簡報20分鐘，緊接著親自講述政策，表示他在復興區得票過半，復興區生活品質更應該提升，還邀請蔡出席加壓站通水典禮。

鄭文燦也說市立流行劇場與市立美術館一定要建。他說，超過100個國家設施，都沒有在桃園市落腳，他常跟文化部抱怨，中央若要來，能視察什麼？而會展中心計畫原是信義展覽館要遷到桃園，但後來計畫取消，因此桃園才要設會展中心，各大產業都在桃園投資，目前成立平台幫忙解決缺工、缺地問題，「若總統加速幫忙，明年可以動工，若沒加速，要到後年才可以動工」。

媒體提問蔡英文，是否感覺到自己被新潮流綁架，她幽默表示：「旁邊這個不就是新潮流的嗎？」引發哄堂大笑。蔡英文說，外界喜歡用派系來看民進黨，但派系並不是民進黨的一切，強調每個黨員，對黨都有共同的責任與目標。

據傳行政院長賴清德將在明年1月10日總辭，蔡英文抓抓頭回答：「這題沒在題庫裡！」她接著說，最近沒和賴院長碰面，但內閣總辭會再找賴討論。

鄭文燦強調，所有人都在同一條船上，如果船沉了，還分哪個派系有用嗎？至於內閣改組，他相信總統與院長會考量，他自己內閣也要改組，強調是要調整角色，大破大立是講中央，不是講桃園。

(中國時報)