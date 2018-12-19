韓就職彩排順利 小內閣明揭曉

2018年12月19日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

準高雄市長韓國瑜25日舉行就職典禮將搭愛之船登場，昨日彩排順暢，按表從棧貳庫碼頭搭船，由家人、副市長、隨扈陪同，航程約25分抵達國賓飯店前，再步行至地標「鰲躍龍翔」旁舞台區。備受矚目的小內閣名單，準新聞局長王淺秋表示，將於20日一次公布。

高雄市輪船公司就職典禮當天將出動5艘8噸級愛之船，每艘可搭乘42人，1艘為韓國瑜搭乘，1艘備用，另3艘供媒體拍攝。沿途有救生艇及救生人員待命，維安部分因跨越3個警分局，警力尚在估算，韓的船上除原本2名隨扈外，預計再添4名維安警力。

王淺秋表示，這條航線擬打造為「市長就職」經典航線，提振愛河觀光。不過，高雄輪船公司經理翁佳彬指出，因沿線行經高雄港區，平日受限於《商港法》無法通行，除非航港局點頭，這次職典禮是採專案申請，未來能否推出市長就職觀光航線，還需評估。

親綠媒體問及航程沿線有民進黨執政的政績，王淺秋認為，百工百業不分藍綠，高雄非一朝一夕而成，不論是民進黨或誰做了什麼建設，既然歷史已過去，大家只管往前看、手牽手，不必計較功績，才能讓高雄繁榮、發大財。

外界關注典禮貴賓名單，她則說，先前以口頭或電子檔方式邀請，這周陸續寄出邀請卡，但僅有2000位名額，前總統陳水扁也在受邀名單；前市長陳菊、謝長廷日前已在媒體前婉拒，前市長、國民黨主席吳敦義將應邀出席，前立委陳其邁則考量其心情未邀請。

王淺秋透露，小內閣名單已確定部分，將於20日下午4時於國民黨高雄市黨部舉行記者會。據傳有部分交接小組成員將入閣，她說「留待市長公布」。

(中國時報)