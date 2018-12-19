彰化、金門群雄並起 台南綠熱藍冷

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中國時報
／綜合報導

立委補選群雄並起，彰化縣至少9人躍躍欲試，金門縣更至少有13人表態，相較之下，台南立委補選因藍綠基本盤差距大，只有民進黨3人表態，國民黨被點名的高思博、謝龍介則興趣缺缺，呈現「綠熱藍冷」局面。

台南市第2選區基本盤綠大於藍，民進黨有3人表態，包括曾任2屆議員的黃偉哲競選團隊總策畫郭國文、前台南縣立委李俊毅，及政治世家出身的28歲陳筱諭；陳筱諭父親是前麻豆鎮長陳彰茂、母親郭秀珠為市議員，近來推出「台北高嘉瑜、高雄韓國瑜、台南陳筱諭」競選看板，雖引發深綠非議，卻也成功打開知名度。

彰化立委補選，國民黨除王惠美輔選大將、鹿港豐安診所院長蔡明忠躍躍欲試外，和美鎮長阮厚爵呼聲亦高，曾在卓伯源縣長任內出任副縣長的柯呈枋，也被支持者拱出來參戰，高票連任的2名資深縣議員凃淑媚、林庚壬也表態爭取，但也均表示會遵守黨的提名機制。

民進黨部分，呼聲最高的中執委林益邦已婉拒參選，任期即將屆滿的鹿港鎮長黃振彥意願最強；前文化局長陳文彬，加上身兼縣黨部主委的彰化市長邱建富，都被點名是被徵召的可能人選。

無黨籍則有白色力量的黃文玲、黃玉芬2名女將有意角逐，2人甫在彰化縣長和彰化市長選戰中落敗，即已將戶籍遷至鹿港。

金門群雄並起，光國民黨內就有11人登記角逐，包括前立委楊應雄、縣議長洪麗萍和縣議員陳玉珍在內，競爭十分激烈。

國民黨要力保補選這1席，存在「安內攘外」的難度，因違紀為無黨籍縣長陳福海助選，而遭停權處分的金湖鎮長蔡西湖最先表態參選，具一定挑戰實力外；今年8月才退出民進黨，捲土重來的陳滄江也志在必得，這場選戰可以預期不好打。

(中國時報)

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