新聞透視》互動熱絡「取暖」蔡鄭會合演保皇大戲

2018年12月19日 04:10 中國時報 甘嘉雯

市長黑馬「鄭文燦」勝出！ 一路贏3萬多票

對於蔡英文總統與桃園市長鄭文燦的會面，桃市政府原先以「蔡鄭會沒這麼快，可以有各種方式接觸」冷回應，不料在鄭文燦力挺親英系的行政院祕書長卓榮泰參選黨主席後，2人就火速會面，與其說蔡英文在蔡柯會後到桃園「取暖」，倒不如說與鄭文燦合演一場保皇大戲更為貼切。

相較於「蔡柯會」的冷，蔡鄭會互動熱絡，有來有往，蔡英文的好心情，溢於言表。鄭文燦力挺卓榮泰角逐黨魁，在黨內分崩離析之際，令蔡英文吃下定心丸。在「大難來時」，鄭文燦仍選擇與蔡英文站在一起，也更加穩固「胖周瑜」在小英心目中的地位。

蔡英文強調，選後第2站就拜會桃園，是因為北市柯文哲、桃園市鄭文燦都是連任，政策需要延續性。但事實上，鄭文燦是綠營六都選戰中，唯一獲得連任勝利，他與林佳龍、潘孟安、林智堅、黃偉哲、翁章梁、陳其邁共推卓榮泰參選黨主席，還公開表明「中生代謙卑反省、共同承擔責任」，小英也很需要拉攏鄭。

在這場大戲中，鄭文燦雖是配合小英演出，話說得漂亮：「除了當黨主席外，我什麼忙都可以幫！」地方早有耳語，2020年總統大選「蔡鄭配」也是選項之一，無怪乎鄭文燦的態度，已由低調轉趨強硬，並勇於直言：「民進黨不是大老政治」，其企圖心可見一斑。

(中國時報)