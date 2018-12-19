新聞透視》互動熱絡「取暖」蔡鄭會合演保皇大戲

蔡英文總統18日到桃園市政府，與桃園市長鄭文燦見面會談，兩人一同步入會場時都面露笑容，心情相當好。（陳麒全攝）

友善列印
中國時報
　市長黑馬「鄭文燦」勝出！　一路贏3萬多票

對於蔡英文總統與桃園市長鄭文燦的會面，桃市政府原先以「蔡鄭會沒這麼快，可以有各種方式接觸」冷回應，不料在鄭文燦力挺親英系的行政院祕書長卓榮泰參選黨主席後，2人就火速會面，與其說蔡英文在蔡柯會後到桃園「取暖」，倒不如說與鄭文燦合演一場保皇大戲更為貼切。

被新系綁架 小英笑答旁邊坐一個！蔡鄭會好暖心「大老政治已結束了」

相較於「蔡柯會」的冷，蔡鄭會互動熱絡，有來有往，蔡英文的好心情，溢於言表。鄭文燦力挺卓榮泰角逐黨魁，在黨內分崩離析之際，令蔡英文吃下定心丸。在「大難來時」，鄭文燦仍選擇與蔡英文站在一起，也更加穩固「胖周瑜」在小英心目中的地位。

蔡英文強調，選後第2站就拜會桃園，是因為北市柯文哲、桃園市鄭文燦都是連任，政策需要延續性。但事實上，鄭文燦是綠營六都選戰中，唯一獲得連任勝利，他與林佳龍、潘孟安、林智堅、黃偉哲、翁章梁、陳其邁共推卓榮泰參選黨主席，還公開表明「中生代謙卑反省、共同承擔責任」，小英也很需要拉攏鄭。

在這場大戲中，鄭文燦雖是配合小英演出，話說得漂亮：「除了當黨主席外，我什麼忙都可以幫！」地方早有耳語，2020年總統大選「蔡鄭配」也是選項之一，無怪乎鄭文燦的態度，已由低調轉趨強硬，並勇於直言：「民進黨不是大老政治」，其企圖心可見一斑。

(中國時報)

被新系綁架 小英笑答旁邊坐一個！蔡鄭會好暖心「大老政治已結束了」
保英或挺賴 閃不過的重中之重 小英打臉 不是促轉會說了算

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。