小英打臉 不是促轉會說了算

2018年12月19日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

促轉會代理主委楊翠日前提出促轉會未來的任務，提到將研擬去蔣銅像、新台幣改版、三軍儀隊退出中正紀念堂等問題，引發外界爭議。蔡總統昨天定調說，這類事情不是總統或促轉會說了算，她期待促轉會能搭建平台，讓不同看法的人，可以有討論空間，「這個過程，其實是非常重要的」。

爭議任務 部會給軟釘子

促轉會日前提出半年任務進度報告，建議中正紀念堂撤出三軍儀隊，國防部去蔣銅像、並發函央行提供鑄幣改版成本以研議改版，不僅引發社會爭議，連綠委也不挺。而楊翠當日的主張，馬上遭相關單位給了軟釘子；如新台幣改版，央行說「現階段無此計畫」；軍營去老蔣銅像部分，國防部馬上回應「維持營區現狀」；至於中正紀念堂撤三軍儀隊，更導致文化部與國防部互推。

蔡總統昨第三度發表「迴廊談話」，面對媒體詢問表示，「這類的事情，不是總統說了算，也不是促轉會說了算」。

她說，政府成立促進轉型委員會的目的，在於釐清真相、促進人民對歷史上所發生的事件，有一個和解的過程。

迴廊談話 盼設平台討論

她期待促轉會除了做大量的調查研究釐清真相外，也能搭建平台，讓社會上對於歷史過程許多事件有不同看法的人，可以有個討論的空間，也可讓社會具有代表性的意見，能在這個平台上相互討論。「這個過程，其實是非常重要的。」

蔡英文也舉文化部處理中正紀念堂例子指出，文化部討論這件事情時就使用「公民審議程序」。過程中，有藍天行動聯盟與獨派團體等，都可利用平台坐下來討論，她認為這是一個好的解決方法，可讓社會對於我們歷史上所累積的許多問題，都能有更多的討論。

蔡總統所言是指文化部推動的「中正紀念堂轉型之社會討論計畫」，從去年底起召開。從參與者來說，有來自不同立場政治團體代表，現場討論火花不斷，但也存在理性辯論空間。如去年底一場座談，藍天行動聯盟主席武之璋即和公投護台聯盟總召蔡丁貴還握手合照，雙方約定未來進行一場辯論。

(中國時報)